Slušaj vest

Sima i Olja, mladenci iz Bačke Palanke, pokazali su da se tradicija i ljubav savršeno slažu. Na svadbu su stigli u kombajnu, ponosni na svoje poreklo i način života, dok su ih svatovi pratili traktorima, uz pesmu i aplauze!

Bačka Palanka je ovog vikenda bila je domaćin svadbe o kojoj priča ceo kraj. Neobičan prizor izazvao je oduševljenje prolaznika, ali i korisnika na društvenim mrežama.

- Gajić Sima iz Bačke Palanke i Panić Olja iz Tovariševa, sada gospođa Gajić, izgovorili su sudbonosno "da“ u Svetojovanskom hramu u Bačkoj Palanci. Na crkveno venčanje krenuli su sa svatovima u koloni koju su činili kombajn i traktori, od Ilić Arene do crkve, što je izazvalo osmehe i iznenađenje prolaznika - pišu BAP vesti.

Mladenci kombajn.jpg
Mladenci stigli na venčanje kombajnom Foto: Printscreen Tiktok/ bapvesti

Nakon venčanja, povorka se vratila na mesto odakle je sve počelo, gde se svadbeno veselje nastavilo.

- Ma baš ste mi slatki, svatovska kolona od pola miliona evra, bravo braćo - navodi se u jednom od komentara.

Mladenci stigli na venčanje kombajnom Foto: Printscreen Tiktok/ bapvesti

Mnogi korisnici su se oduševili i reagovali pozitivno.

- Svadba iz snova - navodi se u jednom od komentara.

Kurir/ BAP vesti

Ne propustiteDruštvo"TAČNO MI ŽIV SA SVADBE NE BI IZAŠAO" Cela Srbija priča o ovom svatu: Jedni se krste, drugi smeju! Gospođe merkale mladoženju sa snimka, evo šta se zbilo VIDEO
Screenshot 2025-09-09 115118.jpg
Društvo"Ovo je legendarno!" Ovakav dolazak svatova do sada nismo videli: Šleperom na svadbu!
Šleperom na svadbu
DruštvoLEPO IM REKLI DA DECU NE DOVODE NA SVADBU, SRBI ZAPUCALI SVI KOMPLET! Sve pršti na mrežama od diskusije treba li voditi i decu
0610-shutterstock-353042429.jpg
DruštvoJOVANA I MILOŠ TRAŽILI OD SVATOVA DA STAVE VIŠE EVRA U KOVERTE, PA PITAJU DA LI ĆE TO DA NALJUTI GOSTE: Svadbe skupe, 50 € je malo
svadba.jpg

SVADBA, SVADBA! BEOGRAD STAO DA GLEDA: Svatovi izazvali kolaps na Pančevcu! (VIDEO) Izvor: Instagram