Na praznik Male Gospojine u manastiru Tumanu svečano je obeleženo 90 godina čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kurskaje.

U svetinji koja čuva mošti Svetog Zosima i Svetog Jakova sabralo se preko 15.000 vernih da zajedno proslave ovaj veliki jubilej. U molitvenom jedinstvu osećala se posebna blagodat.

Nakon liturgije obavljen je moleban sa osvećenjem vode, svečana litija i kropljenje naroda. Vernicima su na blagoslov podeljeni osvećeni listići lovora i masline, kao i latice belih i crvenih ruža.

Svečana proslava 90 godina ikone Bogorodice Kurske

- Danas se u manastiru Tumanu izlila velika blagodat Božija. Preko 15.000 vernika danas je prošlo kroz manastir, što svedoči o dve važne stvari – o ljubavi naroda prema crkvi Božijoj i o dubokoj povezanosti naroda sa Majkom Božijom i njenim svetim zastupništvom. U vremenu tehnike, otuđenosti i rasutosti, Tumane ostaje čuvar iskonskih vrednosti, sabornosti i zajedništva u Hristu - istakao je arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane.

Svečana proslava 90 godina ikone Bogorodice Kurske

Ikona Bogorodice Kurskaje stara je oko 400 godina. U Srbiju su je doneli ruski monasi, a u manastiru Tumanu se čuva već 90 godina.

U čast ovog jubileja, na kioscima širom Srbije u prodaji je knjiga arhimandrita Dimitrija "Ona nikada ne spava – Tumanska krasnica". Cena knjige je 299 dinara, a sav prihod od prodaje namenjen je u humanitarne svrhe, za pomoć Verskom dobrotvornom starateljstvu koje svakodnevno podeli 2.000 obroka u Beogradu.