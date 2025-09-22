Slušaj vest

Roj stršljenova napao je juče grupu trkača koji su učestvovali u tradicionalnoj trci "Rudnički trag" u okolini Topole.

Kako je u svom obraćanju naveo predsednik opštine Topola, najteže povrede zadobio je jedan učesnik trke koga su stršljenovi uboli više od 50 puta i koji je zbog toga bio u životnoj opasnosti. Ubode je zadobilo više od 20 učesnika, ali je najbitnije da su trenutno svi dobro i da se oporavljaju od ovog neočekivanog incidenta, prenosi Geokutak.

Samo brzom reakcijom ekipa hitne pomoći, sve je prošlo bez tragičnih posledica.

Stršljeni napali trkače i šetače i na Fruškoj gori

Podsetimo, stršljeni su napali više osoba u subotu 13. septembra, dok su učestvovale na Bukovačkom maratonu ili se šetale po Fruškoj gori. Dve osobe koje su zadobile ubode su prevezene u Urgentni centar i dobro su. Šetači i maratonci po Fruškoj gori zadobijali su višestruke ubode stršljena, ali nisu svi tražili lekarsku pomoć.

"Kada su krenuli za mnom, po zvuku sam mislio da me prati dron. Ali kada sam video roj, ubrzao sam i nisu me dirali. Ali ko je zastao i mlatarao rukama, taj je napadnut", napisao je čitalac 021.rs koji se javio redakciji.

Podsetimo, prošle nedelje žena u Srbiji nastradala je od uboda stršljena, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć.

Danijela Jeftić iz Hitne pomoći za Kurir televiziju je podelila nekoliko saveta šta uraditi u slučaju uboda stršljena.

- Oni ispuštaju feromone pri ubodu, mirisne materije koje njihovo jaot prizivaju i odalze na metu. Ubodi su najčešće na glavi ili vratu i to su najkobniji. Zrelu voćku ne treba da grizemo, već dobro osmotrimo i presečemo kada god možemo. Pri skupljanju veša treba dobro pogledati jer može i tu da se sakrije Tavan, šupe i stara debla...

Ona dodaje da su reanimacije duge i teške, a oni koji prežive anifilaktički šok treba da imaju adrenalinsko penkalo.

- Tu gde je džep, odnosno spoljašnji deo butine, čak i preko odeće može da prođe. Zabodete to penkalo, brojite do deset i ono ispušta i po potrebi se treba ponoviti još jednom. Opasnost nije uklonjena ali je čoveku data šansa da živi - kaže Jeftić.

Kako se zaštititi od uboda osa i stršljenova? Izvor: Kurir televizija

Kako pomoći nekome ko je zadobio ujed?

Jeftić kaže da ne treba mahati i praviti buku, već ukloniti čoveka sa mesta uboda jer su najčešće streljnovi u jatima.

- Ako se desi ubod, hladna obloga, a ukoliko je u pitanju ruka treba izdići iznad nivoa grudnog koša kako se ne bi otrov širio. Oprati vodom i sapunicom i antihistaminik. Pecaroši su ugroženi, ljudi u malinjacima, vočnjacima, lovci, vinogradari, vikendice van Beograda gde je dolazak do Hitne pomoći otežan... Prvi nalet može da prođe, ali za 8 ili 10 sati može doći do drugog naleta, pa se uvek savetuje da se obratimo lekaru. Opasno je kada je ujed u predelu glave ili vrata jer dolazi do otoka disajnih puteva - kaže Jeftić.

Ona objašnjava da su neki od simptoma antifilaktičkog šoka mučnina, vrtoglavica, nesvestica, smetnje disanja, gubitak svesti, aritmije, pa čak i srčani udar ili otkazivanje bubrega.

- Najopasnije je za one koji imaju disajne probleme, za srčane bolesnike i one koji su već imali anafilaktički šok, kao i one sklone alergijama. Ne treba se mnogo mirisati i koristiti jake parfeme, ali se očistiti i od znoja jer njih svaki miris zbunjuje, a ne treba ni držati veliko sveće. Ponašamo se kao nevidljivi, a broj Hitne pomoći je 194.