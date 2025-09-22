Slušaj vest

Respiratorna oboljenja predstavljaju ozbiljan problem u Srbiji, posebno zbog velikog broja pušača. Tim povodom, ekipa Kurir televizije posetila je Osmi kongres respiratorne medicine, gde su specijalisti govorili o ovom problemu.

Reč je o osmom kongresu nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem.

- To su naši najveći pulmološki kongresi koji se dešavaju svake dve godine. Zastupljene su teme iz svih oblasti pluća karcinom pluća, hronično-opstruktivna bolest pluća, astma. Mnogo nam znači što su nam tu gosti iz inostranstva, brojni profesori i eksperti iz regiona. Takođe, tu su nam i kolege iz Rusije, koji su sedam dana boravili u klinici za pulmologiju, gde su bili na edukaciji i razmeni iskustava - istakao je dr Mihailo Stjepanović, pulmolog UKC Srbije.

U Srbiji, kao zemlji sa najvećim brojem pušača u regionu, najveći problem predstavlja karcinom pluća, koji nije bolest samo starijih, već pogađa i relativno mlade građane.

Foto: Kurir Televizija

- Želim da skrenem pažnju na prevenciju, na prestanak pušenja, jer je to najveći faktor rizika za ovu opaku bolest - poručio je Stjepanović.

Govoreći o terapijskim opcijama, Stjepanović je istakao da se većina inovativnih terapija koje se primenjuju u svetu koristi i u našoj zemlji.

- Za nesitnoćelijski karcinom pluća postoje neke nezadovoljene potrebe, ali nadam se da će se do kraja godine sa novom listom pojaviti lekovi koji pokrivaju i mikrocelularni karcinom pluća. Kada je reč o nemikrocelularnom karcinomu pluća, tu smo poprilično u koraku sa svetom.

Stručnjaci iz oblasti pulmologije upozorili su i na visoku stopu smrtnosti od karcinoma pluća i ponovili da je najbolji lek prevencija, prestanak pušenja cigareta i upotrebe nikotinskih proizvoda.

Foto: Kurir Televizija

Pored teme respiratornih oboljenja, obeležen je i Svetski dan ginekološke onkologije, 20. septembra, u Srbiji pokretanjem kampanje "Ne bez nje", a cilj kampanje je da podigne svest o važnosti redovnih pregleda i pruži podršku ženama širom zemlje.

- Izuzetno je važno potencirati važnost prevencije, preventivnih pregleda, ali i lečenja adekvatnim terapijama kada se bolest otkrije na vreme. Mi smo pokrenuli kampanju Ne bez nje upravo ovog dana, zapravo je i njena promocija, kako bismo dali podršku skriningu i naporima koji se ulažu da što više žena dođe i zakaže pregled - rekla je Vesna Bondžić, Ženski centar "Milica".

Žene će na jednom mestu dobiti sve potrebne informacije kako bi se odazvale na vreme i sprovedele preventivne preglede, kako dojke, tako i grlića materice.

- Izuzetno važno jeste da karcinom jajnika i karcinom tela materice ne mogu da se preveniraju, ne znaju se uzroci, a simptomi ovih bolesti su nespecifični. Zato je potrebno odlaziti na ultrazvučne preglede kako bi se karcinom otkrio na vreme - zaključila je Bondžić.

Srbija radi na prevenciji - Održan osmi kongres respiratorne medicine i kampanja "Ne bez nje" u cilju podizanja svesti o važnosti ginekoloških pregleda Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs