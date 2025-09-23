Slušaj vest

SPC i njeni vernici danas slave Svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru.

One su preme žitijama bile tri rođene sestre, a živele su u jednom mestu u Vitiniji Azijskoj.

Vaspitane u hrišćanskom duhu, a u jednom periodu svog života povukle su se iz grada u pustinju želeći da uzvise um svoj i uzdignu se Bogu, kao i da se i oslobode varljivoga sveta, i da tako prožive vek u čistoti i devičanstvu kao prave neveste Hristove.

One su se predale velikom trudu, postu i molitvi, dok ih Bog ne ukrasi darom čudotvorstva.

U jednom momentu počeli su da im dovode bolesnike radi iscelenja i tako su postale, protiv svoje volje, slavne. Kada je za njih čuo knez Fronton izveo ih je pred sud. Međutim, kada ih je video, začudi se njihovoj lepoti.

Foto: Shutterstock

Mada su bile velike isposnice i njihovo telo je delovalo suvo, lice je bilo svetlo, ozareno unutrašnjim mirom i blagodaću Božjom.

Knez je tada počeo da im laska i obeća da će ih poslati caru kako bi ih udao za velmože, ali kada su one ostale imune na sva udvaranja, laskanja i obećanja, on naredi da ih izlože mukama.

Mučenju je prvo bila izložena Minodora, a njene sestre knez baci u tamnicu.

Posle ljutih mučenja vikne knez Minodori, izranjavljenoj i iskrvavljenoj: "Prinesi žrtvu bogovima!” Na to mu je ona odgovorila. "Zar ne vidiš: ništa drugo i ne činim nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?”

Kada Minodora izdahnu u mukama, tada knez izvede i ostale dve sestre i postavi ih kraj njenog mrtvog tela, pa pokazujući im mrtvo telo sestre poče da ih savetuje da se odreknu Hrista.