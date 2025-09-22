Slušaj vest

Mnogi kažu da život posle 60-te, a kasnije i odlaskom u penziju dobija pravi smisao. Deca su odrasla, obaveza je manje, a mudrost i iskustvo tek dolaze do izražaja. Može li se nakon 60-te živeti ispunjeno, aktivno i radosno i šta je za to potrebno, govorili su gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Snežana Čekić, preduzetnica i profesorka francuskog i italijanskog jezika i dr Dejan V. Pavlović, ginekolog.

Snežana Čekić istakla je:

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo u godinama kada smo sve završili, ono što nam ne prija ne moramo ni da radimo. Krajnje je vreme da počnemo da uživamo i da dajemo prioritet ličnim interesovanjima.

Dodala je i da sebi sada dozvoljava slobodu da živi onako kako ranije nije stizala:

- U ovim godinama dozvoljavam sebi da idem na ples, meditacije i jogu, ono sve gde nisam imala vremena da idem u mlađim godinama. Napravili smo kvalitetne generacije ljudi, od žene se svašta očekivalo, kada se sve to završi kažete doviđenja, sada je red za mene.

Foto: Kurir Televizija

Dejan V. Pavlović naglasio je da 60-te godine nisu kraj, već novo poglavlje:

- Penzioneri posle 60-te godine, ne vidim razlog da se neko razočara kada je neaktivan, može se reći da tek počinje drugo vreme. Stranci tek tad počinju da budu aktivni i putuju, a naši do tada dosta aktivno žive.

On je zaključio da je ključ u načinu razmišljanja:

- Treba se pripremiti tako da mislimo pozitivno, budemo srećni i uživamo u situaciji koja je tu i ispred nas. Ako imate to, imate sve.

