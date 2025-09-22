Slušaj vest

Mnogi kažu da život posle 60-te, a kasnije i odlaskom u penziju dobija pravi smisao. Deca su odrasla, obaveza je manje, a mudrost i iskustvo tek dolaze do izražaja. Može li se nakon 60-te živeti ispunjeno, aktivno i radosno i šta je za to potrebno, govorili su gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Snežana Čekić, preduzetnica i profesorka francuskog i italijanskog jezika i dr Dejan V. Pavlović, ginekolog.

Snežana Čekić istakla je:

snežana čekić.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Mi smo u godinama kada smo sve završili, ono što nam ne prija ne moramo ni da radimo. Krajnje je vreme da počnemo da uživamo i da dajemo prioritet ličnim interesovanjima.

Dodala je i da sebi sada dozvoljava slobodu da živi onako kako ranije nije stizala:

- U ovim godinama dozvoljavam sebi da idem na ples, meditacije i jogu, ono sve gde nisam imala vremena da idem u mlađim godinama. Napravili smo kvalitetne generacije ljudi, od žene se svašta očekivalo, kada se sve to završi kažete doviđenja, sada je red za mene.

dejan pavlović.jpg
Foto: Kurir Televizija

Dejan V. Pavlović naglasio je da 60-te godine nisu kraj, već novo poglavlje:

- Penzioneri posle 60-te godine, ne vidim razlog da se neko razočara kada je neaktivan, može se reći da tek počinje drugo vreme. Stranci tek tad počinju da budu aktivni i putuju, a naši do tada dosta aktivno žive.

On je zaključio da je ključ u načinu razmišljanja:

- Treba se pripremiti tako da mislimo pozitivno, budemo srećni i uživamo u situaciji koja je tu i ispred nas. Ako imate to, imate sve.

Budući penzioneri - evo kako da se nosite sa završetkom radnog veka! Život dobija drugi tempo, kreću odmori i putovanja, a možete mnogo više Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaTELO ŽENE PRONAĐENO ZAKOPANO U ŠTALI! Uhapšena ĆERKA (62) sve priznala, pomagao joj državljanin Albanije! Horor u Grčkoj dobija konačni epilog?
šala 1.jpg
NovčanikŽENA ZA 10 GODINA UŠTEDELA 11.000 €! Otkrila način pomoću kog je uspela, a sad ne zna šta će sa parama
0807-shutter.jpg
PenzionerSTIŽE POSEBAN STAŽ ZA MAJKE! Uslovi su jednostavni, evo šta svaka majka treba da zna
4609.jpg
PenzionerHRVATSKA UVODI STUDIRANJE U RADNI STAŽ?! Pogodnost za mlade, ali ekonomisti upozoravaju na cenu ove mere
studentskiindeks-g.jpg
Ima li poštovanja među naslednicima - Koliko je česta zloupotreba porodične penzije? Izvor: Kurir televizija