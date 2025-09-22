Budući penzioneri - evo kako da se nosite sa završetkom radnog veka! Život dobija drugi tempo, kreću odmori i putovanja, a možete mnogo više
Mnogi kažu da život posle 60-te, a kasnije i odlaskom u penziju dobija pravi smisao. Deca su odrasla, obaveza je manje, a mudrost i iskustvo tek dolaze do izražaja. Može li se nakon 60-te živeti ispunjeno, aktivno i radosno i šta je za to potrebno, govorili su gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Snežana Čekić, preduzetnica i profesorka francuskog i italijanskog jezika i dr Dejan V. Pavlović, ginekolog.
Snežana Čekić istakla je:
- Mi smo u godinama kada smo sve završili, ono što nam ne prija ne moramo ni da radimo. Krajnje je vreme da počnemo da uživamo i da dajemo prioritet ličnim interesovanjima.
Dodala je i da sebi sada dozvoljava slobodu da živi onako kako ranije nije stizala:
- U ovim godinama dozvoljavam sebi da idem na ples, meditacije i jogu, ono sve gde nisam imala vremena da idem u mlađim godinama. Napravili smo kvalitetne generacije ljudi, od žene se svašta očekivalo, kada se sve to završi kažete doviđenja, sada je red za mene.
Dejan V. Pavlović naglasio je da 60-te godine nisu kraj, već novo poglavlje:
- Penzioneri posle 60-te godine, ne vidim razlog da se neko razočara kada je neaktivan, može se reći da tek počinje drugo vreme. Stranci tek tad počinju da budu aktivni i putuju, a naši do tada dosta aktivno žive.
On je zaključio da je ključ u načinu razmišljanja:
- Treba se pripremiti tako da mislimo pozitivno, budemo srećni i uživamo u situaciji koja je tu i ispred nas. Ako imate to, imate sve.
