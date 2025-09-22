Slušaj vest

Dramatičan porast broja zaraženih koronavirusom izazvao je uzbunu širom Evrope, a novi soj kovida nazvan "Stratus", širi se velikom brzinom. Za razliku od prethodnih varijanti, taj sloj donosi čudan simptom - izraženu promuklost, koja je zatekla i same lekare. Stručnjaci upozoravaju da bi "Stratus" mogao postati dominantan u narednim nedeljama.

Novi tip koronavirusa ima drugačije simptome, nego svi predhodni:

Žarko Ranović Foto: Kurir Televizija

- Dominira Stratus, i on daje potpuno identičnu sliku, koju su dale do sada forme virusa, s tim što pored tih simptoma, temperature, osecaaja nedostatka vazduha, slabosti, malaksalosti, bolova u zglobovima i mišićima, celom telu, muke, nakon povraćanja javlja se i gušobolja sa jednim karakterističnim siptomom, koji pacijenti opisuju kao da im neko nožem seče gušu i javlja se jedan promukao često i hrapav glas - kaže prof. dr Žarko Ranović, specijalista za infektivne bolesti.

Ključ svakog sprečavanja širenja pandemije je u odgovornosti svakog od nas. Stručnjaci savetuju da se pridržavamo mera o zaštiti od virusa:

Foto: Kurir Televizija

- Ono što mi uvek savetujemo jeste da se peru ruke, nose maske, kada ste infektivni da odležite kući, da ispratite tu sintematologiju, da se javite izabranom lekaru, da se testiramo naravno ako je potrebno i da poslušate savete za svu terapiju koju izabrani dotor predloži i na taj način ćemo svi sprečiti širenje pogotovu jer je jesen pošla je škola, znači mnogo je nas u zatvorenim prostorima, treba provetravati prostore, treba kad ste bolesni ipak da odležite kući da se ne mešamo po javnom prevezu u kolektivu, gde god da bi smo smanjili to širenje samog virusa - kaže prim. dr Snežana Despotović Kušljević, načelnik opšte medicine Doma zdravlja Palilula.

Početak jeseni donosi razne promene u vazduhu, ali dobrom zaštitom smanjujemo rizik od bolesti.

Novi sloj Korona virusa pod nazivom "Stratus" širi se velikom brzinom! Simptomi zatekli i lekare: Evo kako ga prepoznati! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs