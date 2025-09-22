Slušaj vest

Prva generacija vojnika služiće redovni vojni rok u januaru ili martu 2026. godine. Za tu namenu uređeno je 120 prostorija, koje će na godišnjem nivou primiti 20 hiljada polaznika. A pre povratka vojske u kasarne, potrebno je da skupština usvoji zakon o ponovnom služenju vojnog roka.

Vojni rok u Srbiji ukinut je u januaru 2011. godine. Posle skoro deceniju i po vraća se na velika vrata i ovoga puta će regruti služiti vojni rok u trajanju od 75 dana. O tome kako će izgledati i šta će naučiti za taj vremenski period, objasnio je stručnjak za bezbednost, Ratomir Antonović:

Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

- Vojni rok je zamišljen kao jedna osnovna vojna obuka kroz koju će naši mladi sugrađani proći sa nekim osnovnim, minimalnim znanjem koje mogu da dobiju za tako jedno kratko vreme. Najpre rukovanje oružjem, potom postupanje u nekim vanrednim situacijama i okolnostima u slučaju eventualnog napada na zemlju. Radi se o jednom kratkom roku od 75 dana koji nije dovoljno dugačak da bi zaista ti mladi ljudi mogli da prođu kroz neku obsežniju obuku, ali neko osnovno znanje iz ove oblasti će dobiti - kaže Antonović i dodaje:

- Prvi mesec osnovnog kursa podrazumeva osnovnu upotrebu oružja, rad na njihovom osposobljavanju, pružanje prve pomoći u nekim vanrednim situacijama, dok je drugi mesec predviđen za simulaciju nekog vanrednog stanja ili neke vanredne situacije. Dva meseca je zaista previše kratak rok da bi mogli da govorimo o nekakvom zaista osposobljavanju. To je možda neko inicijalno znanje koje treba da ima jedan svaki muškarac ili žena, devojka. Ovo se odnosi na regrute koji sada imaju od 19 do 27 godina i starije generacije takođe. Preporučeno je da oni koji rade već u nekim privatnim firmama, zamrznu to radno mesto, ko je je uzeo neki kredit takođe da ga zamrzne. time će ljudi koji budu služili vojsku da imaju neku sigurnost.

1/5 Vidi galeriju Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije svakodnevno realizuju različite sadržaje obučavanja na mironodopskoj lokaciji i van rejona baziranja radi unapređenja svoje osposobljenosti i očuvanja visoke borbene gotovosti jedinice Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Za ovih 15 godina, dosta kasarni je razrušeno, neke su prodate, odnosno zemljišta na kojima se nalaze su prodate, Antonić objašnjava da li je vojska sada u mogućnosti da obnovi sve te objekte i da primi nove regrute:

- Radi se trenutno na obnavljanju tih kapaciteta. Bilo je mnogo kasarni koje su bile i u veoma lošem stanju, tako da je jedino rešenje bilo njihovo rušenje. Objekti koji su prodati biće zamenjeni drugim objektima koji će biti takođe podesni da se u njima obavlja ta osnovna obuka. S tim što možemo uvek da računamo i na iznajmljivanje određenih objekata, bar za prvo vreme dok se ta infrastruktura ne obnovi.

