Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na prelazima, prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od jednog do dva sata.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom i Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata da izađu iz Srbije Dodao je i da kamioni, na prlazu Šid sa Hrvatskom čekaju jedan sat da napuste Srbiju.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradPOPODNEVNI ŠPIC U BEOGRADU, TRENUTNO NAJVEĆA GUŽVA NA OVOJ DEONICI: Opšti kolaps u prestonici, evo koje tačke treba izbegavati (FOTO)
Snimak ekrana 2025-09-22 173557.jpg
DruštvoTRENUTNO STANJE NA GRANICAMA: Na Batrovcima se čeka 2 sata, evo kakva je situacija na drugim prelazima! Sutra na petlji Pojate radovi, obustava od 13 časova
shutterstock_2094630967.jpg
DruštvoGužve na granicama: Zadržavanja na Batrovcima do 4 sata, evo kakva je situacija na drugim prelazima
3954583-profimedia0855787883-edit.jpg
DruštvoAUTOBUSI ČEKAJU SAT VREMENA NA HORGOŠU: Oglasio se AMSS, evo kakvo je trenutno stanje na graničnim prelazima
profimedia0855787883.jpg