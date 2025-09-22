Slušaj vest

U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu realizovana je dvonedeljna specijalistička obuka pripadnika Oružanih snaga Kraljevine Španije uz upotrebu realnih toksičnih hemikalija.

Pod stručnim nadzorom instruktora iz našeg centra, gosti iz Španije su na poligonu „Ravnjak“ i u specijalizovanim laboratorijama u kasarni „Car Lazar“ uvežbavali taktičke radnje koje pripadnici atomsko-biološko-hemijske službe primenjuju u kontaminiranom okruženju.

Program obučavanja obuhvatio je teorijsku i praktičnu nastavu, a težište je bilo na uvežbavanjima radnji, postupaka i procedura prilikom izviđanja kontaminiranog područja, hemijske detekcije, dekontaminacije zemljišta i objekata, uzorkovanja toksičnih hemikalija i pružanja medicinske pomoći u slučaju trovanja visokotoksičnim supstancama.

Foto: Ministarstvo odbrane

Učešćem na ovoj obuci specijalisti ABH službe iz Španije unapredili su znanja o toksičnim hemikalijama i merama zaštite i praktično se osposobili za rad u okruženju kontaminiranom ovim supstancama.

Obuka pripadnika Oružanih snaga Kraljevine Španije uz upotrebu realnih toksičnih hemikalija izvodi se u Centru ABHO Vojske Srbije od 2016. godine. Reč je jednoj od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje Srbije i Španije u funkciji jačanja sposobnosti, interoperabilnosti, kao međusobnog poverenja i ukupnih odnosa dveju zemalja.

