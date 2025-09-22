(MAPA) FENOMEN NAD SRBIJOM Snažni udari vetra već od ovog datuma, temperatura od sutra u svakodnevnom padu! Evo kako će se kretati nevreme PO SATIMA
Do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, a do preokreta dolazi 24. septembra, kada stiže zahlađenje i košava.
Republički hidrometeorološki zavod za danas najavljuje sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 stepeni.
U košavskom području (Vojvodina, Pomoravlje i Podunavlje) duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar sa udarima od 17 do 24 m/s.
Od sredine sedmice postepena promena vremena, za vikend dnevne temperature oko i malo iznad 20 stepeni. Košava će u utorak (23.09.) oslabiti uz zadržavanje pretežno sunčanog i toplog vremena.
Od srede (24.09.) temperatura u svakodnevnom i postepenom padu za 3 do 4 stepena, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, najpre u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a potom i u ostalim krajevima.
Nebo iznad Srbije u sredu
Kretanje košave u Srbiji