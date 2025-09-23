Slušaj vest

Velika vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva 2025" održana je protekle subote u Beogradu, a građani su imali prilike da vide kako nova, tako i dobro poznata naoružanja Vojske Srbije, kao i defile više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, čak 70 različitih letlica, 600 borbenih vozila i oko 20 plovila. 

Ipak, za jedan mladi par ono što je možda bio i najuzbudljiviji događaj tog dana jeste sigurno prosidba koja je, kako se čini, usledila nakon vojne parade. 

Mladi vojnik, još uvek obučen u uniformu Vojske Srbije, rešio je da iznenadi svoju izabranicu i iz uniforme izvuče prsten, klekne i izmami joj osmeh na lice!

Pogledajte kako je to izgledalo u nastavku: 

Čestitke srećnom paru!

Sve o vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" pročitajte klikom na našu vest

Kurir.rs

