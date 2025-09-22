Slušaj vest

Putevi Srbije su saopštili večeras da se na auto-putu E-763, Ljig – Lajkovac, u smeru ka Beogradu, saobraćaj odvija preticajnom trakom, zbog teretnog vozila koje je sletelo s kolovoza.

U saopštenju objavljenom u 19.47 piše da su zbog izvlačenja teretnog vozila za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka.

Apelovali su na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu te najavili da će javnost biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Kurir.rs/Beta

