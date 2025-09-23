Slušaj vest

Aleksandar Komarov doneo je Srbiji zlato na Svetskom prvenstvu u rvanju u Zagrebu. Nakon pobede, podigao je tri prsta, stao na pobedničko postolje i slušao „Bože pravde“. Ovaj prizor u Srbiji je dočekan s ponosom, ali je u Hrvatskoj izazvao lavinu reakcija.

Tamošnji mediji i deo javnosti gest su ocenili kao provokaciju, a tražila se i reakcija policije, pozivajući se na zakon o narušavanju javnog reda i mira.

SPORT ILI POLITIKA? Hrvatski advokat o optužbama da je srpski reprezentativac u rvanju pokazao tri prsta radi provokacije Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir je govorio advokat Ivan Grzić.

- Ja ovo ne bih tumačio kao provokaciju. Postoji Član 5 Zakona prekršaja javnog reda i mira gde je propisano da su kažnjivi i određeni simboli koji remete javni red i mir i uznemiravaju javnost. Postoji mogućnost da se i tri prsta, ukoliko ga nadležni organi dovedu u negativni kontekst, budu kažnjivi - kaže Grzić.

Grzić kaže da ukoliko MUP proceni da je bilo istaknuto u svrhu provokacije može biti kažnjiv, ali ovakvu procenu donosi isključivo MUP, iako je u pitanju sportski kontekst.

- Video sam snimak, ali nisam u poziciji da tumačim. Iz medija vidim da je ranije još jedan sportista, valjda košarkaš, na granici Srbije i Hrvatske dobio novčanu kaznu, ali ne znam da li je odluka punomoćna - kaže Grzić.

Grzić kaže da su kazne za ovo delo novčane, od 700 do 7 hiljada evra, ili kazna zatvra do 30 dana.

- Ne bih rekao da je ovde reč o politici, jer je kažnjivo propagiranje ideologije koje je suprotno Ustavu Hrvatske. Ta odredba nije usmerena protiv bilo kog naroda, ali bih se složio da ukoliko nema provokacija i bilo je nesmotreno, video sam izjavu gospodina Komarova da je podigao tri prsta i pokazao tri medalje koje je osvojio, pa se i zahvalio hravtskim kolegama i organizatorima - kaže Grzić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteOstali sportoviPRVE REČI SRPSKOG RVAČA KOJI JE OSVOJIO ZLATO U ZAGREBU PA PODIGAO TRI PRSTA: Hrvati traže da se kazni, on im poručio: "Nisam znao da to nekoga vređa..."
Aleksandar Komarov
Ostali sportoviOGROMAN SKANDAL! HRVATI ŽELE DA KAZNE SRBINA KOJI JE PODIGAO TRI PRSTA USRED ZAGREBA! Traže reakciju policije, ovaj potez Aleksandra posle finala im smeta!
Screenshot 2025-09-22 120317.jpg
Ostali sportoviGRMELO JE "BOŽE PRAVDE" USRED ZAGREBA! Pokorio planetu, pa ponosno podigao tri prsta u prestonici Hrvatske! Pogledajte kako je Aleksandar doneo Srbiji zlato!
Aleksandar Komarov
Politika"VAŠA BORBA I ISTRAJNOST TREBA DA BUDU INSPIRACIJA MNOGIMA!" Ministar Dačić čestitao Aleksandru Komarovu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u rvanju!
03.jpg

Ristić o smrti Dejana Milovanovića: Evo zašto srčana smrt sve češće napada sportiste Izvor: Kurir televizija