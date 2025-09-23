Slušaj vest

Aleksandar Komarov doneo je Srbiji zlato na Svetskom prvenstvu u rvanju u Zagrebu. Nakon pobede, podigao je tri prsta, stao na pobedničko postolje i slušao „Bože pravde“. Ovaj prizor u Srbiji je dočekan s ponosom, ali je u Hrvatskoj izazvao lavinu reakcija.

Tamošnji mediji i deo javnosti gest su ocenili kao provokaciju, a tražila se i reakcija policije, pozivajući se na zakon o narušavanju javnog reda i mira.

SPORT ILI POLITIKA? Hrvatski advokat o optužbama da je srpski reprezentativac u rvanju pokazao tri prsta radi provokacije

Na ovu temu za Kurir je govorio advokat Ivan Grzić.

- Ja ovo ne bih tumačio kao provokaciju. Postoji Član 5 Zakona prekršaja javnog reda i mira gde je propisano da su kažnjivi i određeni simboli koji remete javni red i mir i uznemiravaju javnost. Postoji mogućnost da se i tri prsta, ukoliko ga nadležni organi dovedu u negativni kontekst, budu kažnjivi - kaže Grzić.

Grzić kaže da ukoliko MUP proceni da je bilo istaknuto u svrhu provokacije može biti kažnjiv, ali ovakvu procenu donosi isključivo MUP, iako je u pitanju sportski kontekst.

- Video sam snimak, ali nisam u poziciji da tumačim. Iz medija vidim da je ranije još jedan sportista, valjda košarkaš, na granici Srbije i Hrvatske dobio novčanu kaznu, ali ne znam da li je odluka punomoćna - kaže Grzić.

Grzić kaže da su kazne za ovo delo novčane, od 700 do 7 hiljada evra, ili kazna zatvra do 30 dana.

- Ne bih rekao da je ovde reč o politici, jer je kažnjivo propagiranje ideologije koje je suprotno Ustavu Hrvatske. Ta odredba nije usmerena protiv bilo kog naroda, ali bih se složio da ukoliko nema provokacija i bilo je nesmotreno, video sam izjavu gospodina Komarova da je podigao tri prsta i pokazao tri medalje koje je osvojio, pa se i zahvalio hravtskim kolegama i organizatorima - kaže Grzić.

