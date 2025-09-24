Na kraju septembra i početkom oktobra temperatura vazduha biće između 18 i 23 stepeni

Jesen je počela zvanično juče i prema najava meteorologa od srede će u skladu sa kalendarom temperatura postepeno početi da pada, sunce će zameniti oblaci koji će povremeno donositi kišu i pljuskove uz jak vetar olujne jačine u košavskom području.

Pad temperature za 10 do 15 stepeni obeležiće i poslednji vikend u septembru, kao i početak sledeće nedelje i meseca - oktobra.

Kako je oktobar šarolik mesec zbog smene sunčanih intervala i često prvih znakova zime i ove godine očekuju se obrti u atmosferi koji će doneti sećanje na leto i pojave koje se javljaju isključivo tokom jeseni i u zimskim mesecima.

Menja se tip vremena, stižu oblaci i pljuskovi

I ove godine imaćemo Miholjsko leto u oktobru, kaže Ristić Foto: Kurir Televizija



Meteorolog amater Ivan Ristić kaže da nas u oktobru ni ove godine Miholjsko leto neće zaobići i da u drugoj dekadi meseca treba očekivati letnje temperature, iznad 24-25 stepeni.

- U četvrtak ove nedelje se menja tip vremena. Kraj septembra i početak oktobra obeležiće sveže vreme. Biće puno oblaka, duvaće jak jugoistočni vetar. Poslednjeg vikenda u septembru padaće kiša. Na kraju septembra i početkom oktobra u danima sa manje oblaka i kiše temperatura vazduha će biti između 18 i 23 stepeni, dok će danima kada bude više oblaka, kiše i pljuskova temperatura će biti između 14 i 18 stepeni. Jutarnja temperatura vazduha će biti između 8 i 13 stepeni. To su prave jesenje temperature - kaže Ivan Ristić.

Miholjsko leto u drugoj dekadi oktobra

Stabilizaciju vremena, odnosno Miholjsko ili Bablje leto očekuje od oko 13. do 20. septembra kada će temperatura vazduha sa dosta sunca skočiti do 27 stepeni, lokalno i više.

Dnevne temperature u septembru i do 27 stepeni Foto: T.I.

- U period Miholjskog leta moguće su jutarnje magle u kotlinama, dolinama, ali i u ostalim krajevima. Tokom dana će biti više sunca, maksimalne dnevne temperature će se kretati između 22 i 27 stepeni. Karakteristika Miholjskog leta je temperatura do 25 stepeni, ali nekada bude i više, kao što sada očekujemo - kaže Ristić.

Jače zahlađenje u trećoj dekadi oktobra

Treća dekada donosi novo naoblačenje i zahlađenje uz pad temperature na niže vrednosti od temperatura početkom oktobra.

- Posle 20. oktobra ponovo nam dolazi hladnije vreme i treba upozoriti na prve jutarnje mrazeve. Postepeno će biti sve hladnije, maksimalna temperatura će pasti na 12 do 16 stepeni. Deluje sada da će nam i zima biti malo hladnija, a oktobar je svakako mesec kada ćemo osetiti čari jesenjeg zahlađenja - kaže Ristić.

Košava ne odustaje, pratiće nas i tokom oktobra

Na pitanje da li će košava nastaviti da duva, poručuje da će nas pratiti često i u oktobru. Prema njegovim rečima, trenutno duva topla košava, nju će u četvrtak 25. septembra zameniti hladna košava koja će doneti pad temperature.

- Tog dana počinje preokret koji donosi zahlađenje i padavine. Hladnije vreme uz jači vetar zadržaće se i tokom vikenda, a kako je u pitanju jesenji vetar i vetar koji duva najviše u prelaznim periodima očekujem je i u oktobru tokom prodora hladnijih vazduha i znatno svežijeg vremena. Spremite kišobrane krajem ove nedelje i jakne, biće nam potrebni do Miholjskog leta i nedelju dana nakon toga – zaključuje meteorolog.