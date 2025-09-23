Kada se pomene Egipat, mnogima pred očima iskrsnu drevne piramide, raskošne tržnice Kaira i beskrajna pustinja. Međutim, južno od Hurgade, u zalivu Makadi, nalazi se oaza mira, luksuza i tirkiznog mora koja iz godine u godinu privlači sve više putnika željnih spoja opuštanja, prirodne lepote i vrhunske usluge.

Makadi Bay je jedno od onih mesta koje ne obećava mnogo na prvi pogled, ali zato pruža sve, od mira i tišine, do sadržaja koji ni najzahtevniji putnici ne mogu ignorisati.

Foto: Promo

U samom srcu ovog zaliva, početkom 2025. godine otvoren je hotel Albatros Makadi 5* koji već pri prvom koraku ostavlja utisak da ste stigli na mesto koje nudi više od običnog letovanja.

Albatros Makadi 5* je savremeni hotelski kompleks otvoren 14. februara 2025. godine i namenjen je gostima koji žele da svoj odmor provedu u prostranom i novom okruženju. Hotel se nalazi na oko 35 kilometara od aerodroma u Hurgadi, što znači da vas od aerodromske piste do peska i sunca deli svega pola sata vožnje.

Smešten na privatnoj plaži dužine oko 600 metara, ovaj hotel nudi savršeno mesto za porodični odmor, putovanje u paru ili odmor sa prijateljima.

Foto: Promo

Albatros Makadi 5* ima 548 moderno opremljenih smeštajnih jedinica. Standardne sobe imaju oko 52 kvadrata i opremljene su terasom ili balkonom, s pogledom na more ili bazen. Porodice mogu uživati u Family sobama koje nude jedan veći prostor sa francuskim ležajem i dva odvojena kreveta. Sve sobe imaju klima uređaj, televizor sa satelitskim kanalima, mini bar, sef, fen za kosu i besplatan Wi-Fi internet.

Usluga u hotelu Albatros Makadi 5* je All Inclusive, što podrazumeva doručak, kasni doručak, ručak i večeru po sistemu samoposluživanja, kao i razne užine i osveženja tokom dana. Gosti mogu uživati u bogatoj ponudi hrane i pića, a doplata se odnosi na uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, specijalizovane à la carte restorane, nargile i konzumaciju u diskoteci.

Foto: Promo

Albatros Makadi 5* se posebno izdvaja po svom sadržaju. Ima čak 15 bazena, od kojih se tri greju tokom zime. Postoji aqua park sa devet tobogana za odrasle, kao i dečiji vodeni park sa pet tobogana koji će oduševiti najmlađe goste. Na otvorenom se nalazi i jacuzzi za dodatni osećaj luksuza. Gostima su na raspolaganju i dva teniska terena, teren za odbojku na pesku, fudbalski teren, kao i prostorije za razne sportske aktivnosti poput stonog tenisa, boćanja i bilijara. Za decu postoji organizovan kids club koji svakodnevno nudi zabavne i edukativne aktivnosti.

Foto: Promo

Ljubitelji opuštanja mogu koristiti Spa & wellness centar koji uz doplatu nudi različite tretmane, uključujući masaže, saunu, parno kupatilo, tursko kupatilo i jacuzzi.

Foto: Promo

Makadi Bay postaje sve popularnija destinacija upravo zahvaljujući hotelima poput ovog. Ako tragate za mestom gde more blista, gde vas svako jutro dočekuje mir i osmeh osoblja, a dani prolaze u znaku plivanja i opuštanja, Albatros Makadi 5* je pravi izbor. Ne samo da je nov, već je od starta osmišljen da odgovori na sve potrebe savremenog putnika.

Foto: Promo

