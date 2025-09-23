Slušaj vest

Sve je počelo sa likom ajkule u patikama, koja je postala viralna u januaru ove godine. Nakon toga, iz dana u dan raste broj sličnih digitalnih fenomena poznatijih kao italijanski "brejnrotovi", što u prevodu znači truljenje mozga.

Psiholozi su saglasni, trend sam po sebi nije opasan, ali preterana izloženost istom može imati posledice na pažnju i govor dece.

Deca ne znaju maternji jezik zbog izmišljenih onomatopeja! Psiholog krivi "brejnrot" za slab govorni razvoj - Učiteljica našla rešenje za ovaj internet trend Izvor: Kurir televizija

- Nažalost većina dece zbog izloženosti ekranima imaju dijagnozu da su ekranizovana. Ta deca počinju da pričaju neki iskrivljeni engleski jezik, umesto maternji. Tako i ovaj trend u kome se koristi izmišljeni ili iskrivljeni italijanski jezik, još više odmaže u govornom razvoju, pa će deca sada još gore znati svoj jezik nego što bi trebalo - Dragana Ćupurdija, dečji psiholog.

Italijanski brejn rot je deo šireg fenomena nazvanog izrazom koji opisuje mentalnu preopterećenost trivijalnim, često besmislenim sadržajem. Kao i svaki trend deca ga prihvataju oberučke. Zbog toga je uloga odraslih od ključnog značaja.

- Naša učiteljica i mi smo izmislili naše brejnrotove, odnosno brejnblumove, što znači cvetanje mozga. Za tišinu, kada ne pričamo na času, dobijamo jedan koji se zove Šaputka Tihoćut. Za računanje se dobija Sabirko Zbrajalić ili Umanjilac Nevaljalac - kaže Vukašin Lukić, učenik OŠ "Jovan Mikić" u Subotici.

Pogledajte fotografije likova koji su postali viralni na internetu:

1/13 Vidi galeriju Glavni AI junaci italijanskog brejnrota Foto: Printscreen/Youtube/Mango Animation

Ono što je najefikasnije među primerima dobre prakse je, napominju stručnjaci, svest o potencijalnoj opasnosti - prvenstveno najužeg detetovog okruženja.

- Treba smanjiti izloženost ekranima i što više pričati i čitati im. Treba ih voditi na pozorišne predstave gde će oni čuti svoj jezik i bogatiti rečnik - dodaje Ćupurdija.

Dakle još uvek važi da je ljudska svest, komunikacija i kreativnoat korisnija po nas od mašina, pametnih uređaja ili viralnih trendova. Imajte to na umu i nema bojazni.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs