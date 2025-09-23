Od Niša do Krfa u čast predaka za budućnost potomaka: Biciklistička misija niških žandarma
Odlučni biciklisti pripadnici Niškog odreda žandarmerije krenuli su pre dva dana put Kfra od Niša kako bi svojim trudom dali doprinos hodočašću "u čast predaka za budućnost potomaka".
- U ispomoć i podršku svojim starijim kolegama Igoru, Ostoji, Novici i Petru inače ratnim vojnim veteranima sa Sarajevskog ratišta, od kojih je u tim sukobima Igor ostao bez vida, krenulo je sedam pripadnika Niškog odreda Žandarmerije i još jednim žandarmom sa vozilom u pratnji - piše u Instagram objavi udruženja "Sveti Srb i ja".
Oni su prošle godine vozili od Niša do Carske Lavre Hilandarske, a dodatni motiv ovogodišnjeg truda jeste i i obeležavanje predstojećeg jubileja - 110 godina od golgote i vaskrsa Srbije i iskrcavanja srpske vojske na Krf.
- Oni su pre dva dana prevalili 220 kilometara i došli nadomak Velesa tj jezera Mladost u Severnoj Makedoniji. Sutra nastavljaju put ka Bitolju, Kozaniju, Meteorima pa sve do luke Igumenica i samoga Krfa - navodi ovo udruženje.
Oglasili su se i juče i naveli da odlučni biciklisti ulaze u Grčku.
- Oni daju podršku i izgradnji dečijeg i omladinskog kampa "Sveta Srbija" na Krfu i pozivaju ljude dobre volje sa ugrade sebe u “tvrđavu znanja” skromnom donacijom - stoji u objavi.