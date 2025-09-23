Slušaj vest

Odlučni biciklisti pripadnici Niškog odreda žandarmerije krenuli su pre dva dana put Kfra od Niša kako bi svojim trudom dali doprinos hodočašću "u čast predaka za budućnost potomaka".

- U ispomoć i podršku svojim starijim kolegama Igoru, Ostoji, Novici i Petru inače ratnim vojnim veteranima sa Sarajevskog ratišta, od kojih je u tim sukobima Igor ostao bez vida, krenulo je sedam pripadnika Niškog odreda Žandarmerije i još jednim žandarmom sa vozilom u pratnji - piše u Instagram objavi udruženja "Sveti Srb i ja".

Oni su prošle godine vozili od Niša do Carske Lavre Hilandarske, a dodatni motiv ovogodišnjeg truda jeste i i obeležavanje predstojećeg jubileja - 110 godina od golgote i vaskrsa Srbije i iskrcavanja srpske vojske na Krf.

Hodočašće Foto: Printscreen/Instagram

- Oni su pre dva dana prevalili 220 kilometara i došli nadomak Velesa tj jezera Mladost u Severnoj Makedoniji. Sutra nastavljaju put ka Bitolju, Kozaniju, Meteorima pa sve do luke Igumenica i samoga Krfa - navodi ovo udruženje.

Oglasili su se i juče i naveli da odlučni biciklisti ulaze u Grčku.

- Oni daju podršku i izgradnji dečijeg i omladinskog kampa "Sveta Srbija" na Krfu i pozivaju ljude dobre volje sa ugrade sebe u “tvrđavu znanja” skromnom donacijom - stoji u objavi.