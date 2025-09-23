Navodno su bili spremni i da ukradu vozilo iz nečijeg dvorišta

Slušaj vest

Prošle godine u Nemačkoj je ukradeno više od 14.000 automobila, ukupna šteta premašila je 293 miliona evra, a sličan trend vlada i u regionu. Na meti lopova najčešće su terenci i modeli premijum klase.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Đorđe Šljukić, autoserviser.

Ovi automobili su najčešće meta lopova Izvor: Kurir televizija

- Imamo sreću u nesreći da naš vozni park nije toliko atraktivan za krađu. Ovo je jedan automobil iz devedesetih koji se otvara ključem, njega je mogao bilo ko da ukrade i upali žicama, odveze ga i ništa ne bude. Sada nova generacija ključa, koji koriste automobili prosečne starosti u Srbiji, odnosno 2009. godište, on ima mnogo sofisticiraniju opremu i alate kako bi ga neko upalio i ukrao - kaže Šljukić.

Šljukić navodi da je manja verovatnoća da će lopov targetirati novije automobile, jer je to rizik od par stotina evra, po ceni za koju bi ga posle prodao.

- Rizik krađe diktira tržište. Šta mogu da prodaju ukradeno, kradu. Neće ukrasti automobil koji mogu da prodaju za 500 ili 600 evra, jer desetine hiljada evra daju samo za uređaj kojim kradu vozilo. Prosečni građani nemaju razloga da brinu da će im automobil bit iukraden, a kod nas je možda i bolja situacija nego u Nemačkoj jer nema luksuznih automobila koji bi mogli da se ukradu - kaže Šljukić.

On se osvrnuo i na temu kako postupiti ukoliko u rezervoar sipamo pogrešno gorivo, pa je naveo da je najbitnije ništa ne dirati:

- Štetnije je kada u automobil koji koristi dizel sipate benzin, jer je mnogo osetljiviji sistem i više problema može nastati. I suprotna situacija može stvoriti veću štetu. Najbolje je zvati servisera da bi on izvukao tu mešavinu i sipao sveže gorivo. Nikako ne paliti automobil, može da nastane veoma skup problem - kaže Šljukić

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.