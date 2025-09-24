Komšijin pas neprestano laje i to vas izluđuje - šta da radite? Ovo su 4 saveta, poslednji je posebno važan
Neprestano lajanje psa može ozbiljno narušiti kvalitet života - remeti san, ometa rad, uzrokuje stres i stvara napetost u komšiluku. Iako se mnogi nađu u takvoj situaciji, nisu svi sigurni šta mogu i šta smeju da preduzmu.
1. Razgovor s komšijom
Prvi korak uvek treba da bude miran razgovor. Vlasnik, vaš komšija, možda ne zna da njegov pas laje dok nije kod kuće. Pokušajte da razgovarate nenametljivo, objasnite situaciju i ponudite rešenje, na primer, da dresira psa ili da ga češće izvodi u šetnju.
2. Evidencija o buci
Ako problem potraje, počnite da vodite dnevnik buke. Zabeležite tačne datume, trajanje i intenzitet lajanja. Snimci ili video-sadržaji takođe mogu biti korisni kao dokaz. Taj korak je ključan ako se odlučite na službenu prijavu.
3. Pozovite komunalnu policiju
Oni mogu proveriti u kakvim uslovima živi pas i da upozore vlasnika. Ako se utvrdi da se pas zanemaruje, može se uključiti i veterinarska inspekcija ili policija. Inače, ne postoji zakon koji izričito propisuje "koliko pas dugo može da laje", ali se lajanje može smatrati remećenjem javnog reda i mira ili čak zlostavljanjem životinja ako se pas neadekvatno zbrinjava.
4. Prijavite zlostavljanje životinje
Ako pas laje jer je zatvoren, zapušten ili stalno sam, možete prijaviti slučaj veterinarskoj inspekciji zbog sumnje na zanemarivanje ili zlostavljanje. Zakon o zaštiti životinja propisuje da se životinjama mora osigurati odgovarajuća briga, kretanje i društvena interakcija.
Napominjemo, ono što ne bi trebalo raditi jeste da vičete na psa ili pretite komšiji. Takođe, ne pokušavajte nauditi psu.
Kurir/Blic