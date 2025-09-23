REKORD NA BEOGRADSKOM SAJMU, 200 IZLAGAČA IZ VIŠE OD 30 ZEMALJA! Ministar Gašić otvorio prestižni 12. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2025
Sajam je otvorio ministar odbrane Bratislav Gašić koji je poručio da je ovaj događaj postao prepoznatljiv širom sveta.
- Oko 200 izlagača iz više od 30 zemalja sveta, što je do sada rekord, svedoči o značaju ove manifestacije - rekao je Gašić i dodao da Srbija gleda u budućnost i da je naše opredeljenje da čuvamo mir.
- Partner 2025. je dokaz da je moguće spojiti tradiciju, inovaciju i znanje, dodao je on.
Premijer Macut: Naša namenska industrija treba svima da nam bude na ponos
Premijer Đuro Macut rekao je da je značaj odbrambene industrije za celokupnu privredu ogromna.
- Naša namenska industrija treba svima da nam bude na ponos. Sajam naoružanja je idealna prilika da se na adekvatan način predstavi sve što je srpska odbrambena industrija postigla.
Prilika da Srbija pokaže svoj potencijal
Sajam će, kako je najavljeno, biti prilika da Srbija prikaže svoje potencijale u razvoju savremenog naoružanja i izvozu u više od 80 država.
Poseban akcenat stavljen je na domaća dostignuća – modernizovana oklopna vozila i haubice, višecevne raketne sisteme sa vođenim projektilima, široku paletu streljačkog naoružanja, elektronske i komunikacione sisteme, bespilotne letelice, kao i rešenja iz oblasti balistike i zaštite.
Uporedo se predstavljaju i svetski proizvođači sa inovacijama u PVO sistemima, avijaciji, radarima i dronovima.
Manifestacija se i ove godine, kako navode organizatori, potvrđuje kao najveći i najuticajniji događaj odbrambene industrije u jugoistočnoj Evropi.
Kurir.rs
