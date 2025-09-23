Slušaj vest

Sajam je otvorio ministar odbrane Bratislav Gašić koji je poručio da je ovaj događaj postao prepoznatljiv širom sveta.

- Oko 200 izlagača iz više od 30 zemalja sveta, što je do sada rekord, svedoči o značaju ove manifestacije - rekao je Gašić i dodao da Srbija gleda u budućnost i da je naše opredeljenje da čuvamo mir.

- Partner 2025. je dokaz da je moguće spojiti tradiciju, inovaciju i znanje, dodao je on.

Premijer Macut: Naša namenska industrija treba svima da nam bude na ponos

Premijer Đuro Macut rekao je da je značaj odbrambene industrije za celokupnu privredu ogromna.

- Naša namenska industrija treba svima da nam bude na ponos. Sajam naoružanja je idealna prilika da se na adekvatan način predstavi sve što je srpska odbrambena industrija postigla.

Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme "Partner 2025" Foto: Petar Aleksić

Prilika da Srbija pokaže svoj potencijal 

Sajam će, kako je najavljeno, biti prilika da Srbija prikaže svoje potencijale u razvoju savremenog naoružanja i izvozu u više od 80 država.

Poseban akcenat stavljen je na domaća dostignuća – modernizovana oklopna vozila i haubice, višecevne raketne sisteme sa vođenim projektilima, široku paletu streljačkog naoružanja, elektronske i komunikacione sisteme, bespilotne letelice, kao i rešenja iz oblasti balistike i zaštite.

Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Izvor: Kurir

Uporedo se predstavljaju i svetski proizvođači sa inovacijama u PVO sistemima, avijaciji, radarima i dronovima.

Manifestacija se i ove godine, kako navode organizatori, potvrđuje kao najveći i najuticajniji događaj odbrambene industrije u jugoistočnoj Evropi.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoNAŠA VOJSKA IMA JAČE, SIGURNIJE I MODERNIJE NAORUŽANJE: Građani nagrnuli na SAJAM "PARTNER 2023"! Jedna stvar ih oduševila! (FOTO)
collage.jpg
VestiMEĐUNARODNI SAJMAM NAORUŽANjA I VOJNE OPREME: Srpski vojnik je rame uz rame sa najmoćnijim vojskama na svetu, 27 DOMAĆIH NOVITETA
milos-vucevic.jpg
DruštvoVOJSKA SRBIJE IMA VIŠE OD 170 TIPOVA NAORUŽANJA! Perun - novi adut naše namenske industrije, glavna zvezda SAJMA NAORUŽANJA (FOTO)
milos-vucevic.jpg

BONUS VIDEO

NAJVEĆA NARUDŽBINA NAORUŽANJA U POSLEDNJIH 100 GODINA DRMA FRANCUSKU? Međunarodni agent tvrdi: Količina oružja jednaka je onoj u Prvom svetskom ratu! Izvor: Kurir televizija