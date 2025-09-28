Šok scene iz bioskopske sale! Mladić ogorčen nakon projekcije: Nevaspitana deca su vrištala, šetala, rušila... Evo šta su ostavili (FOTO)
Jedan korisnik društvenih mreža podelio je iskustvo iz bioskopa koje mu je preselo!
Očekivao je opuštajuću filmsku projekciju, a zbog nevaspitane dece nije mogao da uživa u filmu.
Kako je naveo na svom Tiktoku deca su vrištala i šetala tokom filma. Nakon projekcije iza sebe su ostavili đubre i kokice na podu i sedištima.
- E tako izgleda puštanje dece u bioskop. Tako da molimo da se to hitno zabrani ili da dolaze u pratnji roditelja, pošto ovo baš nije normalno - rekao je on.
Snimak je objavio na svom Tiktoku.
- Sve su srušili, vrištali i šetali, pritom karta košta famozno i onda očekuješ da nema ovoga. Opet deca i to nevaspitana - naveo je.
Iz komentara se može zaključiti da ovo nije usamljen slučaj.
- Bukvalno tražim najkasnije termine jer se nadam da neće biti dece, i obično dolaze na horor filmove i smeju se, glupiraju i samo baciš pare na film koji i ne pogledaš na kraju - navela je jedna korisnica u komentarima.
Pojedini su pisali da treba obavestiti zaposlene.
- Prvo ostave smeće, a da ne komentarišem koliko unište osećaj u bioskopu. Jednom sam na pola filma izašla jer nije bilo poente više ostajati jer tolika vriska nije bila podnošljiva - navodi se u jednom od komentara.