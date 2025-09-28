Slušaj vest

Jedan korisnik društvenih mreža podelio je iskustvo iz bioskopa koje mu je preselo!

Očekivao je opuštajuću filmsku projekciju, a zbog nevaspitane dece nije mogao da uživa u filmu.

Kako je naveo na svom Tiktoku deca su vrištala i šetala tokom filma. Nakon projekcije iza sebe su ostavili đubre i kokice na podu i sedištima.

- E tako izgleda puštanje dece u bioskop. Tako da molimo da se to hitno zabrani ili da dolaze u pratnji roditelja, pošto ovo baš nije normalno - rekao je on.

Snimak je objavio na svom Tiktoku.

Deca pravila haos u bioskopu Foto: Printscreen Tiktok/ aleksandar.vu

- Sve su srušili, vrištali i šetali, pritom karta košta famozno i onda očekuješ da nema ovoga. Opet deca i to nevaspitana - naveo je.

Iz komentara se može zaključiti da ovo nije usamljen slučaj.

- Bukvalno tražim najkasnije termine jer se nadam da neće biti dece, i obično dolaze na horor filmove i smeju se, glupiraju i samo baciš pare na film koji i ne pogledaš na kraju - navela je jedna korisnica u komentarima.

Pojedini su pisali da treba obavestiti zaposlene.

- Prvo ostave smeće, a da ne komentarišem koliko unište osećaj u bioskopu. Jednom sam na pola filma izašla jer nije bilo poente više ostajati jer tolika vriska nije bila podnošljiva - navodi se u jednom od komentara.