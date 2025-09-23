Slušaj vest

Oni će pešačiti od Hrama Svetog Save na Vračaru do manastira Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj, prelazeći put dug oko 720 kilometara, s ciljem da prikupe novčanu pomoć za decu obolelu od bulozne epidermolize, poznate kao bolest „deca leptiri“.

Njihovo hodočašće trajaće do 24. oktobra, a u narednim danima biće objavljen žiro račun i SMS broj putem kojih će građani moći da uplate donacije i pomognu lečenje mališana obolelih od ove teške i retke bolesti.

Vladimir Penezić objašnjava da se ideja za ovu humanu misiju rodila pre dve godine, inspirisana verom i željom da se učini dobro delo koje će nekome doneti korist i olakšanje.

– Ideja se rodila pre otprilike dve godine, gde smo podstaknuti verom u Boga i željom da napravimo neki podvig od koga bi neko kome je potrebna pomoć imao koristi. Tada smo čuli za muke koje preživljavaju deca obolela od ove opake bolesti, kao i njihovi roditelji koji prolaze kroz razna iskušenja gledajući svoju decu kojoj ne mogu da pomognu, a ujedno se snalazeći za kupovinu lekova i potrebne medicinske opreme za koju je potrebno izdvojiti dosta novca, kog uvek fali, a deci je sve to svakodnevno potrebno – kaže Penezić.

On dodaje da je cilj njihovog hodočašća duhovnog karaktera i da žele da, uz Božiju pomoć, izmole blagoslov za sve vernike i ozdravljenje svih onih koji boluju.

– Trudeći se u veri i nadajući se u Božiju pomoć, ovim putem želimo da priteknemo isceliteljskoj ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice u manastir Hilandar, gde smo dobili blagoslov za posetu i boravak, od koje bismo izmoli blagoslov za sav verujući narod i ozdravljenje kako od ove, tako i od svih bolesti za one koji boluju. Stupili smo u kontakt sa udruženjem DEBRA, gde uskoro očekujemo da dobijemo broj na koji će svako moći da uplati određenu sumu novca putem SMS poruke – naglasio je Penezić.

Trojica humanih policajaca pozivaju sve ljude dobre volje da pruže podršku i pomognu oboleloj deci, jer svaka donacija može značiti veliki korak ka kvalitetnijem lečenju i boljoj budućnosti.

