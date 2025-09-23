POLICAJCI VELIKOG SRCA NA POHODU ZA PAMĆENJE: Tri pripadnika MUP-a Srbije idu peške više od 700 kilometara za "decu leptire", od Hrama Svetog Save do Hilandara
Oni će pešačiti od Hrama Svetog Save na Vračaru do manastira Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj, prelazeći put dug oko 720 kilometara, s ciljem da prikupe novčanu pomoć za decu obolelu od bulozne epidermolize, poznate kao bolest „deca leptiri“.
Njihovo hodočašće trajaće do 24. oktobra, a u narednim danima biće objavljen žiro račun i SMS broj putem kojih će građani moći da uplate donacije i pomognu lečenje mališana obolelih od ove teške i retke bolesti.
Vladimir Penezić objašnjava da se ideja za ovu humanu misiju rodila pre dve godine, inspirisana verom i željom da se učini dobro delo koje će nekome doneti korist i olakšanje.
– Ideja se rodila pre otprilike dve godine, gde smo podstaknuti verom u Boga i željom da napravimo neki podvig od koga bi neko kome je potrebna pomoć imao koristi. Tada smo čuli za muke koje preživljavaju deca obolela od ove opake bolesti, kao i njihovi roditelji koji prolaze kroz razna iskušenja gledajući svoju decu kojoj ne mogu da pomognu, a ujedno se snalazeći za kupovinu lekova i potrebne medicinske opreme za koju je potrebno izdvojiti dosta novca, kog uvek fali, a deci je sve to svakodnevno potrebno – kaže Penezić.
On dodaje da je cilj njihovog hodočašća duhovnog karaktera i da žele da, uz Božiju pomoć, izmole blagoslov za sve vernike i ozdravljenje svih onih koji boluju.
– Trudeći se u veri i nadajući se u Božiju pomoć, ovim putem želimo da priteknemo isceliteljskoj ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice u manastir Hilandar, gde smo dobili blagoslov za posetu i boravak, od koje bismo izmoli blagoslov za sav verujući narod i ozdravljenje kako od ove, tako i od svih bolesti za one koji boluju. Stupili smo u kontakt sa udruženjem DEBRA, gde uskoro očekujemo da dobijemo broj na koji će svako moći da uplati određenu sumu novca putem SMS poruke – naglasio je Penezić.
Trojica humanih policajaca pozivaju sve ljude dobre volje da pruže podršku i pomognu oboleloj deci, jer svaka donacija može značiti veliki korak ka kvalitetnijem lečenju i boljoj budućnosti.
Kurir.rs/RINA
BONUS VIDEO