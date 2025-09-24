Predrag Jovanović, profesor harmonike u Nišu, se bori za titulu najboljeg nastavnika na svetu

Profesor harmonike u Muzičkoj školi Predrag Jovanović iz Niša proglašen je za najboljeg prosvetnog radnika u regionu i kao finalista konkursa „Prosvetitelj" predstavljaće Srbiju na prestižnom svetskom takmičenju „Global Teacher Prize", koje će se održati u Dubaiju 2026. godine.

U kratkom filmu koji je objavio o svom radu, gradu i školi, navodi se da je profesor Jovanović je diplomirao i magistrirao na čuvenom Muzičkom konzervatorijumu „P. I. Čajkovski" u Kijevu, gde je proglašen studentom decenije sa prosečnom ocenom 10.

Tokom dvadeset godina rada sa učenicima, njegov pedagoški pristup doneo je više od 300 međunarodnih nagrada, uglavnom prvih, na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Pored toga, aktivan je učesnik međunarodnih konferencija i autor brojnih radova u svetski priznatim časopisima posvećenim muzici, kulturi i harmonici.

Predrag Jovanović, profesor harmonike u Nišu, se bori za titulu najboljeg nastavnika na svetu Foto: Printscreen

Jovanović ističe da je njegova uloga daleko šira od uloge profesora. Navodi i da pored prenošenja bogatog muzičkog znanja deci, često zajedno gledaju filmove, borave u prirodi i bave se sportom.

- U školi nisam samo profesor, ja sam i učitelj i vaspitač, drug i podrška, a ponekad i roditelj. Naš zadatak nije samo da ih naučimo notama, već da kroz muziku oblikujemo dušu, da od deteta stvorimo vredne, radoznale i empatične ljude. Verujem u poseban i lični pristup svakom učeniku. Metodika rada, koju sam razvijao godinama, pomaže mi da prepoznam skrivene potencijale, ali i prepreke koje stoje pred decom - ističe profesor Jovanović.

Kako sam navodi, njegova muzička škola u Nišu nije samo mesto obrazovanja, već i stub vaspitanja i razvoja mladih umetnika, koji odrastaju u srećne i ispunjene ljude, sa pravim moralnim i porodičnim vrednostima.