Slušaj vest

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova obustavila je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom, kako je to tvrdio Sindikat sudske vlasti, štrajka u pravosuđu, potvrdio je danas ministar pravde Nenad Vujić.

Ovaj postupak je, kako je podsetio, bio pokrenut po službenoj dužnosti rešenjem direktora Agencije, ali je obustavljen jer je nakon više održanih rasprava i konsultacija utvrđeno da u ovom procesnom trenutku nisu ispunjeni formalni uslovi za nastavak postupka.

Prema rečima ministra, Agencija je, pored ostalog, konstatovala da iz Sindikata sudske vlasti nisu dostavili ni potpunu niti adekvatnu dokumentaciju kada je reč o obustavi rada, kao ni dokumentaciju o ispunjenju zakonskih uslova koji se tiču ostvarivanja minimuma procesa rada.



- Postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova je obustavljen i iz razloga koji su na strani argumentacije Ministarstva pravde - naglasio je Vujić.

On je dodao da Ministarstvo pravde nastavlja saradnju sa reprezantitvim sindikatima koje je uključilo u izdradu Zakona o pravosudnoj administraciji u, kako je istakao, "rešavanje životnih problema i životnih pitanja”.

- Apelujem na sve da ne dovode u zabludu zaposlene u pravosuđu i da im obećavaju nešto što nije realno, a sve zarad svojih ličnih političkih ciljeva i tuđih agendi - napomenuo je ministar pravde.

On je poručio da cilj Ministarstva pravde jeste da unapredi položaj zaposlenih u pravosuđu.

BONUS VIDEO