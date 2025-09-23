Slušaj vest

Posebna radna grupa za pripremu teksta Zakona o pravosudnoj administraciji održala je danas prvi sastanak u prostorijama Ministarstva pravde.

Ministar pravde Nenad Vujić, koji je i predsednik Posebne radne grupe, ukazao je da Zakon o pravosudnoj administraciji treba da reguliše specifičan položaj zaposlenih u pravosudnim organima, koji, kako je ukazao, stoje iza sudija i javnih tužilaca, a bez kojih pravosudni sistem ne bi funkcionisao.

- Ovaj zakon je jedan od načina da rešimo njihov marterijalni status, kao i da obuhvatimo specifičnosti zaposlenih u pravosuđu sa ciljem da se na trajan i održiv način njihov status učini vidljivijim i jasnijim - naveo je ministar Vujić.

Pored redovnih i obaveznih javnih debata, on je najavio da će biti organizovane posete sudovima i javnim tužilaštvima, kako bi se razgovaralo sa zaposlenima i na što bolji način predstavio ovaj zakon, a istovremeno od zaposlenih čuli određeni predlozi i sugestije.

Ministar pravde je zahvalio predstavnicima oba reprezentativna sindikata koji su uzeli aktivno učešće u izradi ovog zakona i u radu radne grupe - Sindikatu organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) i Sindikatu pravosuđa Srbije, te izrazio očekivanje da će kroz debate i dijalog svi zajedno doći do najboljih rešenja za zaposlene u pravosuđu.

Potpredsednik SOPOS-a Nebojša Maksić zahvalio je ministru zbog promptne izrade ovog zakona i ukazao da su predstavnici sindikata dobili naznake u vezi sa izradom ovog akta i da su već danas počeli da pripremaju svoje inpute.

- Nadam se da će ovaj zakon biti donet ne samo brzo već i svrsishodno - rekao je Maksić.

Predsednik Sindikata pravosuđa Srbije Ivica Cvetković izrazio je zadovoljstvo zbog najavljenog uvažavanja specifičnosti zaposlenih u pravosudnim organima kako bi se, pre svega, popravio njihov materijalni i radnopravni položaj.

- Nadamo se da ćemo u tom pravcu u narednom periodu i raditi - naveo je Cvetković.

Zakon o pravosudnoj administraciji potrebno je doneti imajući u vidu da je članom 95. Zakona o uređenju sudova propisano da će odredbe tog zakona - kojima se uređuje položaj sudskog osoblja, važiti do stupanja na snagu posebnog zakona koji uređuje položaj sudskog osoblja, kao i da je članom 152. Zakona o javnom tužilaštvu propisano da će odredbe tog zakona - kojima se uređuje položaj osoblja u javnom tužilaštvu, važiti do stupanja na snagu posebnog zakona koji će urediti položaj osoblja u javnom tužilaštvu.