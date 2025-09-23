Srpskom paviljonu dve nagrade na EXPO 2025 u Osaki: Najpopularniji japanski sajt nas nahvalio
Srpski paviljon na EXPO 2025 u Osaki dobio je dve nagrade - za najbolji mali paviljon i za najbolju Tech integraciju!
Prema najpopularnijem japanskom portalu za pretragu restorana "Tabelog“, restoran u Paviljonu Srbije na EXPO-u Osaka-Kansai zauzeo je drugo mesto među svim restoranima unutar EXPO-a, dok je među restoranima stranih paviljona ocenjen kao najbolji!
Podsetimo, više od 800.000 posetilaca nacionalnog paviljona Srbije imalo je priliku da se, u okviru Svetske izložbe Ekspo 2025 Osaka Kansai Japan, upozna sa bogatim sadržajem koji je naša zemlja predstavila pred očima celog sveta, a ova brojka je potvrda velikog interesovanja međunarodne publike za srpski paviljon, ali i njegovog kvalitetnog i zanimljivog programa.
Nacionalni paviljon u Osaki ističe inovacije, kreativnost i potencijal naše države, istovremeno šaljući snažnu poruku o modernoj Srbiji, koja se dinamično razvija gradeći nove veze širom sveta, saopštio je nedavno EKSPO 2027 tim za odnose s javnošću.
Srbija na drugom mestu među svim restoranima, a ovo je TOP 10:
1. Tonkatsu 3.55
2. Srbija 3.34
3. PAULANER IMBISS 3.31
4. Oishii! Germany 3.29
5. Malezija 3.27
6. Maneki 3.23
7. Mizusora 3.22
8. Francuski hleb 3.21
9. Malta 3.20
10. Tsukumo Udon 3.18