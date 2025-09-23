Slušaj vest

Srpski paviljon na EXPO 2025 u Osaki dobio je dve nagrade - za najbolji mali paviljon i za najbolju Tech integraciju!

Prema najpopularnijem japanskom portalu za pretragu restorana "Tabelog“, restoran u Paviljonu Srbije na EXPO-u Osaka-Kansai zauzeo je drugo mesto među svim restoranima unutar EXPO-a, dok je među restoranima stranih paviljona ocenjen kao najbolji!

IMG-20250923-WA0040.jpeg
Srpski paviljon na EXPO 2025 u Osaki dobio je dve nagrade Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, više od 800.000 posetilaca nacionalnog paviljona Srbije imalo je priliku da se, u okviru Svetske izložbe Ekspo 2025 Osaka Kansai Japan, upozna sa bogatim sadržajem koji je naša zemlja predstavila pred očima celog sveta, a ova brojka je potvrda velikog interesovanja međunarodne publike za srpski paviljon, ali i njegovog kvalitetnog i zanimljivog programa.

Nacionalni paviljon u Osaki ističe inovacije, kreativnost i potencijal naše države, istovremeno šaljući snažnu poruku o modernoj Srbiji, koja se dinamično razvija gradeći nove veze širom sveta, saopštio je nedavno EKSPO 2027 tim za odnose s javnošću.

Srpski paviljon osvojio dve nagrade Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Srbija na drugom mestu među svim restoranima, a ovo je TOP 10: 

1. Tonkatsu 3.55
2. Srbija 3.34
3. PAULANER IMBISS 3.31
4. Oishii! Germany 3.29
5. Malezija 3.27
6. Maneki 3.23
7. Mizusora 3.22
8. Francuski hleb 3.21
9. Malta 3.20
10. Tsukumo Udon 3.18

collage.jpg
Promocija Pokondirene tikve u Japanu
Screenshot 2025-04-13 085318 copy.jpg
x AP Hiro Komae copy.jpg

