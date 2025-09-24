Slušaj vest

Dok većina žena bar jednom u životu izgovori sudbonosno „da“, Milunka Dabović iz sela Maskova čak 300 puta je rekla odlučno „ne“!

Ipak, ona i dalje veruje u ljubav kao i da će se pojaviti onaj pravi, zbog koga će joj srce zaigrati.

Bilo je tu i ozbiljnih udvarača, ali i šaljivdžija koji su došli više iz radoznalosti, kao i onih koji su želeli da okušaju sreću u planinskom selu.

Meštani Maskove kažu da su je jedni osvajali pesmom, drugi obećanjima o životu u inostranstvu, a treći raznim darovima.

Ipak, Milunkino srce nije zaigralo. Ona i dalje čeka svog princa na belom konju, verujući da za pravu ljubav nikada nije kasno.

Neverovatna je i gomila pisama koja su prosci slali, reklamirali se kod Milunke, obećavali kule i gradove, nudili med i mleko i to iz svih krajeva sveta...

- Iz Nemačke, Amerike, Francuske, veli Milunka dodajući da ni sama više ne zna iz koliko su je mesta prosili.

1/9 Vidi galeriju Milunka Dabović iz Maskova kod Ivanjice odbila 300 prosaca Foto: Printscreen/Youtube/Info LIGA Ivanjica

Neki su umeli da se udvaraju neki ne, a nekima je Milunka jedva čekala da vidi leđa i da izađu iz kuće čim popiju tu kafu što im je skuvala...

- Ne znam odakle nije dolazilo i koliko nije dolazilo. Mislim, više nego ovo kose što nosim na glavi. Ne bih znala odakle, ne bih mogla da kažem jedno selo ili jedan grad, jedno mesto odakle neko nije dolazio. A je li dolazio neko i van Srbije? Jeste.

- Imala sam ih iz Nemačke, iz Amerike, iz Francuske. Odakle još ne znam, još ima, mislim imaju neke pesme, stoje tu, još se negde povlače pesme, odakle je to pisano... Nisam se odlučila, nisam našla ono što sam htela. Neko je to znao da donese da uzvrati taj buket cveća, neko je znao, a neko nije znao ni da se postavi, nije znao ni da se pita, ni da dođe.

- I ono dok sam skuvala tu kafu i dok sam ih poslužila, samo da im poglednem leđa, samo da izađu iz kuće da ih ne vidim.

Evo šta danas na sve to kažu meštani Maskove.

Foto: Printscreen/Youtube/Info LIGA Ivanjica

- Prvi sam bio ja! Dolazili su iz svih krajeva Srbije. Nismo tražili nikome ličnu kartu, ali dolazili su sa svih strana. Dolazili su, koliko ih je dolazilo ne znam.

A za Milunku vele ovako...

- Vredna jeste, nema šta, napravila je i kuću i štalu, sve na leđima donela, vodu i rizlu. A te njene prostirke, sve su bile lepe... Kako nisu?

Jedni su je osvajali pesmom, drugi obećanjima o životu u inostranstvu, a treći darovima, ali Milunki, srce nije zaigralo.

Posle 300 prosaca i nijednog muža Milunka devojkama poručuje:

- Pa treba da biraju ono što im je srcu drago. Ono koje srce vuče i ono što ga srce vodi jeste ako vidi da može s tim čovekom budućnost da gradi, idi za tim ako ga voliš, ako ga ceniš, ako ga poštuješ. Ako nemaš ništa, gola ledina, čista ledina, znači napravićeš kuću, skućićeš. Ako odeš za neku barabu, znači da nađeš Titove dvore, ti ćeš to razrušiti.

Milunka i dalje čeka svog princa na belom konju, verujući da za pravu ljubav nikada nije kasno.

BONUS VIDEO: