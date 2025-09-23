POMOZIMO ALEKSANDRU DA POBEDI OPAKU BOLEST: Ovu tešku bitku ne može da dobije sam!
Aleksandar Petrović (32 ) iz Bora vodi najtežu borbu u svom životu, borbu protiv malignog tumora, a kako bi pobedio, potrebna mu je pomoć svih nas.
Njegova snaga, hrabrost i volja za životom inspirišu sve koji ga poznaju, ali ovu tešku bitku ne može dobiti sam.
Kako bi nastavio lečenje u Turskoj i dobio šansu da pobedi bolest, Aleksandru su hitno potrebna finansijska sredstva za terapije koje mu mogu spasiti život.
Ovako možete da pomognete:
Slanjem SMS poruke sa brojem 290 na 2407 (cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje),
Uplatom na dinarski i devizni račun,
Putem platforme E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal-a.
Brojevi računa za uplatu:
Dinarski račun: 160-6000002308725-62
Devizni račun: 160-6000002310053-55
IBAN: RS35160600000231005355
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
PayPal: pomoziaaleksandru@gmail.com