Aleksandar Petrović (32 ) iz Bora vodi najtežu borbu u svom životu, borbu protiv malignog tumora, a kako bi pobedio, potrebna mu je pomoć svih nas.

Njegova snaga, hrabrost i volja za životom inspirišu sve koji ga poznaju, ali ovu tešku bitku ne može dobiti sam.

Kako bi nastavio lečenje u Turskoj i dobio šansu da pobedi bolest, Aleksandru su hitno potrebna finansijska sredstva za terapije koje mu mogu spasiti život.

Ovako možete da pomognete:

Slanjem SMS poruke sa brojem 290 na 2407 (cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje),
Uplatom na dinarski i devizni račun,
Putem platforme E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal-a.

Brojevi računa za uplatu:

Dinarski račun: 160-6000002308725-62
Devizni račun: 160-6000002310053-55
IBAN: RS35160600000231005355
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
PayPal: pomoziaaleksandru@gmail.com

