Slušaj vest

Kad je 1912. trebalo krenuti u rat, njihov odziv bio je 110 posto! Ne samo da su se svi odazvali na mobilizaciju već su i oni koji nisu bili stasali za vojsku uzeli pušku i krenuli u vojsku. To su Topličani, kazao je Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Dasiji kraj spomenika Drugom pešadijskom puku prvog poziva "Knjaz Mihailo" srpske vojske, slavnom Gvozdenim puku, gde je održana državna ceremonija odavanja počasti srpskim ratnicima iz Toplice.

Zoran Antić govori kod spomenika Foto: Kurir

Kraj seoske crkve i mesnog groblja, beli je mermerni orao sa četiri S, koji kazuje da su ovde počivali slavni srpski ratnici iz Gvozdenog puka, koji su vojevali velike bitke u dva balkanska i Prvom svetskom ratu, prošli Albansku golgotu, ali preminuli na Krfu, koji ih je dočekao iznemogle.

- Topličani ne pođoše u smrt kao u poraz već kao u san. S guslarskim zavetom u srcu, koračali su putevima koji vode u večnost. Nije ih vodila nada u pobedu današnjice, već vera da krv njihova mora natopiti temelj države, kao što seme u zemlji mora da proklija - recitovao je Antić "Toplički zavet", pa nastavio:

Spomenik Gvozdenom puku Foto: Kurir

Defile Srba ulicama Krfa Foto: Kurir

- Zato je Toplica više od pukog kraja - ona je zavet. Zavet da se sloboda ne prima kao poklon već kao krvlju plaćen amanet. I da se u svakom boju za otadžbinu čuje njihova pesma, pesma što liči na molitvu:

"Ko gine za narod, taj ne umire; on postaje temelj na kojem država stoji."

Uz himnu Srbije, opelo, počasni stražu kadeta Vojne akademije i studenata Kriminalističko-policijske akademije, đake lokalne gimnazije koji znaju ovaj deo srpske istorije, zamenika gradonačelnika Krfa, položeni su venci besmrtnima, a žandarm divnog glasa Aleksandar Dulić otpevao je "Tamo daleko".

- Tamo daleko gde cveta limun žut... - pevao je Dulić, a gotovo nad spomenikom se nadvili limunovi žuti.

Polaganje venaca na spomenik Gvozdenom puku u Dasiji na Krfu Izvor: Kurir

A onda su Srbi krenuli put centra grada Krfa. Defile Srba kroz stari centar grada je na ponos, dirljiv. Gledaju i snimaju turisti Srbe koji defiluju ka Srpskoj kući, muzeju koje zajedno s kustosom Ljubomirom Saramandićem čuva sećanje na golgotu i vaskrsenje Srbije na ovom grčkom ostrvu.

- Kadeti, studenti, delegacijo Vlade Srbije, vrlo dobro - uzviknuo je Antić usred Krfa.

Odjeknu: