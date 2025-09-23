Slušaj vest

Kad je 1912. trebalo krenuti u rat, njihov odziv bio je 110 posto! Ne samo da su se svi odazvali na mobilizaciju već su i oni koji nisu bili stasali za vojsku uzeli pušku i krenuli u vojsku. To su Topličani, kazao je Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Dasiji kraj spomenika Drugom pešadijskom puku prvog poziva "Knjaz Mihailo" srpske vojske, slavnom Gvozdenim puku, gde je održana državna ceremonija odavanja počasti srpskim ratnicima iz Toplice.

IMG-e0cc5cbc60667f297539275226891a1e-V.jpeg
Zoran Antić govori kod spomenika Foto: Kurir

Kraj seoske crkve i mesnog groblja, beli je mermerni orao sa četiri S, koji kazuje da su ovde počivali slavni srpski ratnici iz Gvozdenog puka, koji su vojevali velike bitke u dva balkanska i Prvom svetskom ratu, prošli Albansku golgotu, ali preminuli na Krfu, koji ih je dočekao iznemogle.

- Topličani ne pođoše u smrt kao u poraz već kao u san. S guslarskim zavetom u srcu, koračali su putevima koji vode u večnost. Nije ih vodila nada u pobedu današnjice, već vera da krv njihova mora natopiti temelj države, kao što seme u zemlji mora da proklija - recitovao je Antić "Toplički zavet", pa nastavio:

IMG-b0f7b1c54bdbc9a02ca60d5ca7c1933d-V.jpeg
Spomenik Gvozdenom puku Foto: Kurir

IMG-f119e95488ecf460bb1f8ff1642cb47b-V.jpeg
Defile Srba ulicama Krfa Foto: Kurir

- Zato je Toplica više od pukog kraja - ona je zavet. Zavet da se sloboda ne prima kao poklon već kao krvlju plaćen amanet. I da se u svakom boju za otadžbinu čuje njihova pesma, pesma što liči na molitvu:

"Ko gine za narod, taj ne umire; on postaje temelj na kojem država stoji."

Uz himnu Srbije, opelo, počasni stražu kadeta Vojne akademije i studenata Kriminalističko-policijske akademije, đake lokalne gimnazije koji znaju ovaj deo srpske istorije, zamenika gradonačelnika Krfa, položeni su venci besmrtnima, a žandarm divnog glasa Aleksandar Dulić otpevao je "Tamo daleko".

- Tamo daleko gde cveta limun žut... - pevao je Dulić, a gotovo nad spomenikom se nadvili limunovi žuti.

Polaganje venaca na spomenik Gvozdenom puku u Dasiji na Krfu Izvor: Kurir

A onda su Srbi krenuli put centra grada Krfa. Defile Srba kroz stari centar grada je na ponos, dirljiv. Gledaju i snimaju turisti Srbe koji defiluju ka Srpskoj kući, muzeju koje zajedno s kustosom Ljubomirom Saramandićem čuva sećanje na golgotu i vaskrsenje Srbije na ovom grčkom ostrvu.

- Kadeti, studenti, delegacijo Vlade Srbije, vrlo dobro - uzviknuo je Antić usred Krfa.

Odjeknu:

- Služimo Srbiji!

gvozdeni puk igriste foto privatna arhiva.jpg
3134825-loznicanaspomenikuutekerissu-edit.jpg
img-1246.jpg
dado-djilas.jpg