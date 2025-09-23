Slušaj vest

Kako navode stručnjaci, postoji veliki broj različitih kardiovaskularnih bolesti, od kojih neke imaju bolju, a neke lošiju prognozu. Ova oboljenja javljaju se u svim životnim dobima, a poslednjih godina sve je veći broj mladih ljudi koji se suočavaju sa njima. Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata Srbije, naglasio je da je prevencija ključni korak u smanjenju rizika.

- Statistika pokazuje da se Srbija nalazi u evropskom vrhu po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Izgubimo godišnje jedan grad veličine Pirota samo od nje, što je strašno i što je previše. Samo treba malo dobre volje, malo discipline, malo pažnje o tome kako živimo, šta jedemo. Poslednjih deset godina samo jedan inovativni lek je za kardiovaskularne bolesti ušao na listu inovativnih lekova i to treba malo da se prevenira - istakao je Filipović.

Akademik, profesor doktor Petar Seferović, kardiolog, govorio je o srčanoj slabosti kao jednoj od bolesti sa najlošijom prognozom, objašnjavajući kako do nje dolazi.

- Srčana slabost je bolest koja predstavlja zanemarivanje kako pacijenta samog, tako i celog društva, zbog toga što se zasniva na određenim faktorima rizika. Ti faktori rizika, ako se ne leče, ako se ne koriguju, kroz vreme od dve do tri decenije dovedu do pojave slabljenja srčanog mišića i to je onda srčana slabost. Morate znati koliki vam je pritisak, koliki vam je šećer, koliki vam je holesterol i naravno ono što je najnepopularnije, kolika vam je telesna težina. Da ne pušite i da polako dalje razvijate svoj život, svoju sposobnost i svoju društvenu i porodičnu aktivnost bez ikakvih problema. Ukoliko se ovo ne uradi, ukoliko se ovo na vreme ne reguliše, u najvećem broju slučajeva dolazi do pojave srčane slabosti - rekao je Seferović.

