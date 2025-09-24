Slušaj vest

Vernici srpske pravoslavne crkve sutra obeležavaju dan Svete prepodobne Teodore Aleksandrijske.

Ona je bila svetica koja je živela u petom veku pre nove ere u Aleksandriji.

Svog muža je prevarila, a na preljubu je nagovorila vračara.

Savest je odmah počela da je grize, pa se ošišala, obukla u muško odelo i otišla u muški manastir Oktodekat pod muškim imenom - Teodor.

Njen trud i pokajanje su zadivili sve u manastiru.

Foto: Shutterstock

Oklevetana od neke bludne device, da je s njom zatrudnela, Teodora se nije htela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božju za svoj raniji greh.

Bila je izgnanan iz manastira i sedam godina je provela u šumi i pustinji, negujući dete one bludnice.

Tada je pobedila sva iskušenja: nije htela da se pokloni satani, nije htela da primi jelo iz ruku jednog vojnika, nije htela da sluša savete svog muža da mu se vrati – jer sve je to bio samo prizrak đavolski, i čim se Teodora prekrstila krstom, sve je iščezavalo kao dim.

Posle sedam godina primi je iguman u manastir, gde prožive još dve godine, pa se upokoji u Gospodu. Tek tada spoznaše monasi, da je to bila žena, igumanu se javi angel i objasni mu sve. Njen muž tada dođe na sahranu, i osta do smrti u ćeliji svoje bivše žene.

Prepodobna Teodora je s junačkim trpljenjem 9 godina okajavala svoj jedan greh, na koji ju je sam Satana nagonio.

Običaji i verovanju kažu da bi na sutrašnji dan muškarci trebalo da pronađu snage da svojim ženama oproste greh, kao što je to učinio Teodorin muž.