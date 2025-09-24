SLAVIMO SVETICU KOJA JEDNU STVAR NE PRAŠTA Počinila je greh i okajavala ga je do smrti! Danas je Prepodobna Teodora Aleksandrijska
Vernici srpske pravoslavne crkve sutra obeležavaju dan Svete prepodobne Teodore Aleksandrijske.
Ona je bila svetica koja je živela u petom veku pre nove ere u Aleksandriji.
Svog muža je prevarila, a na preljubu je nagovorila vračara.
Savest je odmah počela da je grize, pa se ošišala, obukla u muško odelo i otišla u muški manastir Oktodekat pod muškim imenom - Teodor.
Njen trud i pokajanje su zadivili sve u manastiru.
Oklevetana od neke bludne device, da je s njom zatrudnela, Teodora se nije htela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božju za svoj raniji greh.
Bila je izgnanan iz manastira i sedam godina je provela u šumi i pustinji, negujući dete one bludnice.
Tada je pobedila sva iskušenja: nije htela da se pokloni satani, nije htela da primi jelo iz ruku jednog vojnika, nije htela da sluša savete svog muža da mu se vrati – jer sve je to bio samo prizrak đavolski, i čim se Teodora prekrstila krstom, sve je iščezavalo kao dim.
Posle sedam godina primi je iguman u manastir, gde prožive još dve godine, pa se upokoji u Gospodu. Tek tada spoznaše monasi, da je to bila žena, igumanu se javi angel i objasni mu sve. Njen muž tada dođe na sahranu, i osta do smrti u ćeliji svoje bivše žene.
Prepodobna Teodora je s junačkim trpljenjem 9 godina okajavala svoj jedan greh, na koji ju je sam Satana nagonio.
Običaji i verovanju kažu da bi na sutrašnji dan muškarci trebalo da pronađu snage da svojim ženama oproste greh, kao što je to učinio Teodorin muž.
Običaj je važno ispoštovati.