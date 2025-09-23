Slušaj vest

U Srbiji sledi vremenski obrt! Narednih dana temperature u Srbiji biće u postepenom padu, sledi nam i niz kišnih dana, a naši meteorolozi najavljuju čak mogućnost snega na višim planinama.

- U sredu pre podne pretežno sunčano, na severozapadu uz malu i umerenu oblačnost. Posle podne u svim predelima postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severoistočni. Najniža temperatura od 8 do 17 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena Celzijusa na jugoistoku zemlјe - naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Temperatura u četvrtak

Foto: Printscreen/vremeradar

Temperatura u petak

Foto: Printscreen/vremeradar

Iz RHMZ su u prognozi objavili i kakvo nas vreme čeka narednih dana.

- Narednih dana svežije, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni Celzijusova, u košavskom području od četvrtka do nedelјe uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa udarima olujne jačine - navode.

Padavine u četvrtak

Foto: Printscreen/vremeradar

Padavine u petak

Foto: Printscreen/vremeradar

Kada je u pitanju vreme do i za vikend, iz RHMZ navode da će tokom dana biti promenlјivo oblačno.

- U četvrtak i petak mestimično sa kratkotrajnim padavinama koje se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima naše zemlјe - navode.

U petak - košava

Foto: Printscreen/vremeradar

Meteorolog Ivan Ristić navodi za Informr da sinoptička situacija iznad Evrope je počela da se menja sa kalendarskim početkom jeseni.

- Hladan vazduh sa severa Evrope krenuće na jug i usloviti pad temperatura i potisnuti afrički vazduh prema jugu. Ovo zahladjenje na Balkan i do naše zemlje stiže oko 25. septembra i usloviće naoblačenje, kišu, pojačan severozapadni vetar i pad temperatura tako da će se maksimalna temperatura kretati izmedju 14 i 18 stepeni. U jutarnjim časovima prohladno sa minimalnom temperaturom od 8 do 12 stepeni Celzijusove skale - rekao nam je Ristić i dodao:

- Što se tiče dugoročnih modela koji najavljuju vremenske prilike za narednih pet meseci ove godine najavljuju dosta snega na Balkanu i Srbiji u decembru i januaru.