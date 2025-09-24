Slušaj vest

Svečana premijera filma "Svi za Kosmet, ma gde bili“ održaće se u četvrtak, 2. oktobra 2025. godine u 19:30 časova, u Mts dvorani u Beogradu. Film je snimljen po ideji episkopa novobrdskog Ilariona i donosi snažno svedočanstvo o neprolaznom Kosovskom zavetu, o borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i o ljubavi i pažnji svih nas prema srpskom Jerusalimu.

Kako je saopšteno, u filmu učestvuju blaženopočivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, mitropolit raško-prizrenski Teodosije, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandrit Mihajlo, igumanija Pećke patrijaršije mati Haritina, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, monahinja manastira Ulije sestra Julijana, upravnica Narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji protinica Svetlana Stević, akademik Matija Bećković, osnivač humanitarne organizacije "Srbi za Srbe" Igor Rašula, publicista Živojin Rakočević, muzički umetnici Gavrilo Kujudžić, Pavlina Radovanović i Branka Zečević, glumci Ivan Bosiljčić, Zoran Cvijanović i Viktor Savić, kao i predsednik Humanitarne organizacije "Svi za Kosmet" Zoran Ćirić. Režiju potpisuje Hadži Bojana Krstić.

Foto: Svi za Kosmet

Humanitarna organizacija "Svi za Kosmet" počela je sa radom 2008. godine u Beogradu, kao Nezavisna asocijacija studenata Beograd. Danas deluje i kroz zvanične ogranke u Nemačkoj, Republici Srpskoj i Švajcarskoj. Osnovni zadatak organizacije je materijalna i moralna podrška našem narodu, Narodnim kuhinjama, kao i svetinjama na Kosovu i Metohiji. Od osnivanja do danas organizovano je na stotine humanitarno-poklonički putovanja, brojne praznične akcije, kao i događaji "Igraj za Kosmet“. Širom Srbije postavljene su humanitarne donatorske kutije, a svake godine sprovodi se i velika akcija prikupljanja školskog pribora za decu iz srpskih enklava. Zahvaljujući hiljadama donatora i prijatelja organizacije, realizovan je veliki broj pomoći ugroženim porodicama, institucijama i manastirima na Kosovu i Metohiji. Organizacija je dobitnik brojnih zahvalnica i nagrada, a odlikovana je i arhijerejskom Gramatom Eparhije raško-prizrenske.

- Veoma nas raduje što je došao trenutak da možemo javnosti predstaviti ovo prelepo filmsko ostvarenje, na kome smo vredno radili skoro tri godine. Njime želimo da predstavimo naš rad i mnogobrojne realizovane akcije, kojima smo pomogli veliki broj svetinja, ugroženih porodica i institucija. Moram da pohvalim celu profesionalnu filmsku ekipu i da im se zahvalim na sjajno urađenom poslu. Jedva čekamo da se sa našim prijateljima i pratiocima okupimo 2. oktobra u Mts dvorani na svečanoj premijeri, zajedno podelimo nezaboravne trenutke i time još jednom pokažemo da ne zaboravljamo one na Kosovu i Metohiji kojima smo potrebni - poručio je osnivač Humanitarne organizacije "Svi za Kosmet“ Zoran Ćirić.