Na štandu "Prve petoletke Trstenik - Namenska" posebnu pažnju privukao je novi ručni bacač granata s dometom do 800 metara - duplo većim od standardnih.

- Mi smo proizvođači i svih varijanti "malog miloša", koje su osmislile kolege s Vojnotehničkog instituta - kaže Života Vučić, marketing menadžer kompanije, i dodaje da su vojna industrija i proizvodnja u odnosu na prošle godine napravile znatan napredak:

- Usavršili smo već postojeće proizvode i doveli ih na svetski nivo, tako da smo vrlo konkurentni drugim proizvođačima u svetu. Konkurentni smo i s cenom. Veliko je interesovanje iz inostranstva. Našim proizvodima opremili smo našu vojsku, a veliki broj i izvozimo.

Života Vučić, "Prva petoletka"

Ponosni na ručni bacač granata

