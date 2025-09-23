Čak 206 izlagača i 31 noviteta na Sajmu naoružanja i vojne opreme! Oklopna vozila, laki avioni, moderni radari... Ovo sve možete da vidite na Beogradskom sajmu!
Na Beogradskom sajmu otvoren je 12. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme "Partner 2025", koji je ove godine oborio sve rekorde - čak 206 izlagača iz 30 zemalja predstaviće najnovija dostignuća u oblasti savremene vojne tehnologije.
Ogromne hale pretvorene su u svojevrsnu vojnu pozornicu, na kojoj mogu da se vide složeni artiljerijski i raketni sistemi, moderno streljačko naoružanje, borbena oklopna vozila, laki avioni i radari.
- Naše opredeljenje da čuvamo mir, nezavisnost i bezbednost naših građana oslanja se, prevashodno, na sopstveno znanje i kapacitete. Upravo zato i pratimo ideju, koju je još pre više od deceniju promovisao predsednik Aleksandar Vučić, da sve što činimo u oblasti razvoja naoružanja i vojne opreme bude s ciljem tehnološkog unapređenja sposobnosti Vojske Srbije da, u uslovima savremenih bezbednosnih izazova, bude spremna da pruži adekvatan odgovor na svaku moguću pretnju i ugrožavanje teritorijalnog integriteta i nezavisnosti naše države - naglasio je ministar odbrane Bratislav Gašić na otvaranju manifestacije.
Dodao je da s ponosom možemo reći da naši stručnjaci razvijaju i proizvode sredstva naoružanja i vojne opreme koja ne samo da zadovoljavaju potrebe Vojske Srbije već privlače pažnju i veoma izbirljivih inostranih kupaca:
Sajam traje od 23. do 26. septembra. Do 25. septembra rezervisan je samo za poslovne posetioce i delegacije, dok će u petak, 26. septembra, biti otvoren i za građane. Radno vreme je od 10 do 19 časova. Pojedinačna ulaznica (26. septembar) košta 700 dinara, a grupna (najmanje osam osoba) - 600 dinara, dok je parking za automobile po započetom satu 200 dinara.
- Srbija je otvorena za saradnju i sa Istokom i sa Zapadom. Naša zemlja naoružanje i sofisticiranu tehnologiju nabavlja od zemalja članica EU, SAD, ali i od Ruske Federacije, NR Kine i mnogih drugih država. Naš izbor saradnje je vođen jednim principom - interesom Republike Srbije i potrebom da obezbedimo dugoročno najbolje rešenje za našu vojsku.
O "Partneru 2025"
- Na sajmu ima 206 izlagača
- Učestvovaće ukupno 36 stranih delegacija iz 30 zemalja
- Izložbeni prostor je za 30 odsto veći nego pre dve godine
- Prvi put će se prikazati i modernizovani brodovi, koji će biti privezani na obali reke Save, blizu Hale 4
- Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i SDPR tokom sajma izložiće ukupno 156 eksponata, od čega će 31 biti novitet
Premijer prof. dr Đuro Macut istakao je da je značaj odbrambene industrije za celokupnu privredu Srbije ogroman i dodao da je zamah koji je ova grana dobila poslednjih godina vratio našu zemlju na mapu svetskih proizvođača naoružanja i vojne opreme:
- Veliki broj stranih izlagača poklonio je poverenje ovoj manifestaciji vrednujući upravo njenu otvorenost i mogućnost za povezivanje i saradnju. To je priznanje ne samo Ministarstvu odbrane nego i Republici Srbiji, čija međunarodna politika predstavlja primer otvorenosti i doslednosti.
Da ovaj sajam daleko prevazilazi prethodni, istakao je i brigadni general Slavko Rakić, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Ministarstva odbrane:
- Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i SDPR će tokom trajanja sajma izložiti ukupno 156 eksponata, od čega čak 31 novitet. MO ima u planu i da potpiše ugovore kako s domaćim proizvođačima, tako i sa stranim radi daljeg opremanja Vojske Srbije.
Kazao je da je ovo treći ciklus i da će sa investicijama u prethodnih osam godina ulaganje Srbije iznositi više od 200 miliona evra, a ako gledamo period od 2013, to je čak preko 700 miliona evra.
Na štandu "Prve petoletke Trstenik - Namenska" posebnu pažnju privukao je novi ručni bacač granata s dometom do 800 metara - duplo većim od standardnih.
- Mi smo proizvođači i svih varijanti "malog miloša", koje su osmislile kolege s Vojnotehničkog instituta - kaže Života Vučić, marketing menadžer kompanije, i dodaje da su vojna industrija i proizvodnja u odnosu na prošle godine napravile znatan napredak:
- Usavršili smo već postojeće proizvode i doveli ih na svetski nivo, tako da smo vrlo konkurentni drugim proizvođačima u svetu. Konkurentni smo i s cenom. Veliko je interesovanje iz inostranstva. Našim proizvodima opremili smo našu vojsku, a veliki broj i izvozimo.
Ponosni na ručni bacač granata
