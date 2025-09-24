Slušaj vest

Od depresije do gojaznosti, koncept „evolucione neusklađenosti“ može nam pomoći u negovanju samosaosećanja i ukazati na put ka zadovoljnijem i ispunjenom životu.

Teškoće sa kojima se susrećemo često su rezultat samosabotaže, a njihovo upravljanje često zahteva borbu sa sopstvenim nagonima da ne popustimo svakom impulsu, naglašava psihoterapeut dr Aleks Kermi.

Smršati i održati težinu, uspešno se rešiti dugova, pronaći smislen posao, održati dugoročne, srećne veze: sve to zahteva odlaganje naših neposrednih želja u službi dugoročnog cilja.

Odlaganje zadovoljstva, kako se to naziva, bila je korisna taktika vekovima. Ali u određenom trenutku postaje razumno zapitati se: zašto toliko modernog života izgleda podrazumeva plivanje uzvodno? Zašto nas praćenje naših instinkta često dovodi u toliko problema?

Jedna od centralnih ideja u oblasti evolucione psihologije jeste ideja o „evolucionoj neusklađenosti“. Jednostavno rečeno, evoluirali smo u veoma drugačijem okruženju od onog u kojem se sada nalazimo. Kao rezultat toga, naši mozgovi, tela i instinkti su slabo usklađeni sa okolinom, objašnjava psihijatar.

Koliko je ovo zaista važno? Zar nije obeležje ljudskog bića sposobnost naše vrste da se prilagodi promenljivim okolnostima? Da i ne.

Imamo izvanrednu sposobnost da se nosimo sa novim problemima, sarađujemo kako bismo pronašli rešenja i stvorimo tehnologiju koja će nam pomoći da ih ostvarimo. Istovremeno, antropolozi procenjuju da su ljudska genetika i anatomija ostale uglavnom nepromenjene oko 100.000 godina. Tada smo živeli u malim nomadskim plemenima lovaca-sakupljača, razvijajući poljoprivredu tek pre oko 10.000 godina, a civilizacije pre 5.000 godina.

Za sve nas, osim zanemarljivo malog broja, savremeno ljudsko stanište nije ono za koje smo stvoreni. Teško je očekivati da genetske adaptacije (koje mogu trajati desetinama hiljada godina) prate selidbu u gradove, a kamoli tehnološke i kulturne promene, koje mogu imati dramatične posledice u roku od jednog životnog veka.

Foto: Shutterstock

Kakve su posledice

Možda je najveće posledice pretrpeo naš struk. Instinkt za prejedanjem hranom bogatom solju, mastima i šećerom održavao je ljude u životu tokom većeg dela ljudske istorije, kada sledeći obrok nikada nije bio zagarantovan.

Sada živimo u svetu gde su kalorije jeftine i gde naučnici posvećuju čitave karijere stvaranju „superukusne“ hrane – što znači da je daleko privlačnija od bilo koje hrane koja se nalazi u prirodi. Ove veštačke grickalice ometaju sposobnost tela da reguliše apetit, što čini veoma teškim pojesti samo jedan čips ili samo jedan keks. Gojaznost, ranije retka, sada je pretekla neuhranjenost kao vodeći problem javnog zdravlja u vezi sa ishranom u mnogim delovima sveta.

Sfera zabavljanja (i parenja) se takođe promenila do neprepoznatljivosti. Snažna želja da se pronađe pravi seksualni partner bila je neophodna kada smo se udruživali u plemena od oko 150 ljudi protiv neumoljivog sveta. Ali u to vreme, broj potencijalnih partnera je bio mali.

Sada imamo uređaje koji nas povezuju sa hiljadama i hiljadama njih. Kao rezultat toga, proces često postaje produžen i preopterećujući – faza života koju karakteriše paraliza izbora, štetno ponašanje i stalna anksioznost da je naša prava srodna duša samo korak od nas.

Rastuće stope depresije i drugih problema mentalnog zdravlja takođe se mogu posmatrati kroz prizmu neusklađenosti. Život lovaca-sakupljača podrazumevao je stalno druženje, praktičan rad koji je odmah bio nagrađujući (kao što je pronalaženje hrane ili izgradnja skloništa) i zajednice bogate tradicijom, ritualnim i duhovnim značenjem.

Moderna tehnologija sada čini većinu ovih stvari opcionom, a ne neophodnom. Kao posledica toga, mnogi od nas žive život odvojen od drugih, bez ispunjavajućeg posla i bez smisla. U ovom kontekstu, loše raspoloženje nije posledica poremećenog mozga, već signal da možda propuštamo važne aspekte ljudskog iskustva.

Foto: Shutterstock

Beg u tehnologiju

Da bismo se nosili sa ovim prazninama, neki od nas se vraćaju tehnologiji. Na isti način na koji hiperlabilna hrana iskorišćava naše drevne apetite, alati vođeni veštačkom inteligencijom, kao što su ChatGPT, počeli su da iskorišćavaju našu duboku želju za smislom, kao i društvenu i romantičnu vezu.

Same kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom bile su iznenađene stepenom do kog se ljudi emocionalno vezuju za njihove proizvode. I pojavljuju se izveštaji da četbotovi mogu da podstaknu zablude i paranoidno razmišljanje ljudi podložnih psihozi.

Beg u daleku prošlost

Ništa od ovoga ne znači da je pravi put za čovečanstvo pokušaj povratka u daleku prošlost. Lovci-sakupljači nisu živeli u utopijskoj harmoniji poput Na'vija u Avataru, napominje dr Kermi, već ukazuje da postoji snažno objašnjenje za mnoge naše trenutne fizičke i mentalne teškoće, a to je da se svet razvio na načine koje naša biologija nije mogla da podnese.

Ako ovo ne uzmemo u obzir dok analiziramo svoj život, već očekujemo da se ponašamo kao neka vrsta visoko optimizovane mašine, otvaramo vrata dubokoj samokritici i ogorčenosti. Frustracija zbog nemogućnosti da smršamo, praznina posla za koji smo mislili da ga želimo, usamljenost modernih gradova – sve se to može doživeti kao individualni neuspeh.

S druge strane, razumevanje života za koji smo evoluirali omogućava nam da na svoje probleme sagledamo sa više jasnoće i samosaosećanja i može nas podstaći ka boljim, informisanijim odlukama.

Šta možemo da učinimo

Umesto da se kritikujemo što nismo u stanju da kontrolišemo svoje impulse, možemo ih videti kroz prizmu neusklađenosti i početi da razmišljamo o korisnim ublažavanjima. Neka rešenja su jednostavna, poput držanja brze hrane van kuće, brisanja aplikacija društvenih medija ili ograničavanja vremena provedenog ispred ekrana.

Drugi su složeniji i zahtevaju da se malo odmaknemo i sagledamo širu sliku. Zajednica, zajedničko rešavanje problema, rituali i značenje su vitalni sastojci zadovoljavajućeg života i ostaće takvi, bez obzira na tehnologiju koju izumemo ili kulturne trendove koji se pojave.

Razmišljanje o tome kako da ih ugradimo u naše živote tako da budu deo njegovog tkiva, a ne opcioni dodaci, jeste vežba koja potencijalno menja život. Ne zato što sa nama nešto nije u redu – već zato što se nalazimo u čudnim vremenima, zaključuje dr Aleks Kermi.