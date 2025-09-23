Slušaj vest

Na radarskim položajima u jedinicama 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja sprovodi se obuka profesionalnog sastava na osmatračkom radaru srednjeg dometa GM-200, koji je krajem prošle godine uveden u operativnu upotrebu Vojske Srbije.

Intenzivna obuka na ovim savremenim radarskim sistemima realizuje se svakodnevno, kako bi se osposobio što veći broj posluga za rukovanje radarom u toku njegovog angažovanja u operativnom radu u okviru stalno zadejstvovanih snaga za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.

Obuka obuhvata teorijske sadržaje iz oblasti radarske tehnike i praktičan rad na opsluživanju i održavanju sistema, a u ulozi instruktora angažuju se pripadnici jedinice koji su prošli svu neophodnu obuku i proces sertifikacije u zemlji i inostranstvu.

Težište je na uvežbavanju posluga za posedanje radarskog položaja, otkrivanje niskoletećih ciljeva sa specifičnim putanjama leta, male odrazne površine, i, potom, za obradu i distribuciju podataka radarskog osmatranja.

Osmatrački radar srednjeg dometa GM-200 je prvenstveno namenjen za otkrivanje specifičnih ciljeva — daljinski pilotiranih vazduhoplova, dronova, raketnih i artiljerijskih projektila. Nabavkom ovog radara i uvođenjem u upotrebu savremenog radarskog sistema dugog dometa GM-400 kao i novog sistema za obradu i prikazivanje vazdušne situacije i automatsko upravljanje "SOVA 24", znatno su unapređene borbene mogućnosti 126. brigade VOJIN i ispunjeni su najviši standardi u realizaciji zadataka kontrole vazdušnog prostora Republike Srbije.