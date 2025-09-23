Slušaj vest

Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" uspešno je predstavilo Srbiju i svoje strateške projekte na svetskoj izložbi EXPO 2025 u Osaki, održanoj pod sloganom "Dizajniranje društva budućnosti za naše živote".

U okviru nacionalnog paviljona republike Srbije, JVP "Srbijavode" su istakle značaj vode kao strateškog resursa, predstavivši najsavremenije projekte u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite životne sredine.

Posebnu pažnju privukao je Nacionalni dan Repiblike Srbije, kojem su prisustvovali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, brojni visoki zvaničnici i međunarodne delegacije. Delegaciju JVP”Srbijavoda“ predvodio je direktor Goran Puzović, koji je predstavio aktuelne investicije i planove za budući razvoj vodoprivrede u našoj zemlji.

JVP "Srbijavode" uspešno predstavilo Srbiju i projekte na svetskoj izložbi EXPO 2025 u Osaki Foto: Kurir

Tokom sedme tematske nedelje, posvećene budućnosti planete i očuvanju biodiverziteta, JVP "Srbijavode" su posebno predstavile projekat izgradnje prve "zelene brane" u Srbiji, brane Svračkovo Arilje, kao i sveobuhvatne aktivnosti koje se realizuju u Beogradu i širom zemlje u okviru priprema za EXPO 2027.

Ovi projekti predstavljaju značajan korak ka modernizaciji vodoprivredne infrastrukture, zaštiti prirodnih resursa i jačanju kapaciteta Srbije da bude domaćin najvećih svetskih manifestacija. Učešće na EXPO 2025 potvrdilo je da je JVP "Srbijavode" lider u primeni inovativnih i održivih rešenja u upravljanju vodnim resursima.

Kurir.rs

