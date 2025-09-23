Društvo
Jačanje saradnje u oblasti odbrambene industrije: Sastanak ministra Gašića sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske (FOTO)
Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojinom Mitrovićem u Beogradu.
Ministar Gašić zahvalio je na poseti Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2025“ i istakao da sajam pruža jedinstvenu priliku da se predstave dostignuća domaće odbrambene industrije, koja poslednjih godina beleži značajan napredak.
Tom prilikom, ministar Mitrović je naglasio da je sajam naoružanja „Partner 2025“ odlična prilika da izlagači iz Republike Srpske predstave svoje proizvode međunarodnoj javnosti.
Sastanku je prisustvovao šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.
