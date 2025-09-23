Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je večeras svečanoj akademiji kojom je otvorena manifestacija "Dani Srpske u Srbiji 2025" u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Glavna poruka ovogodišnje manifestacije je da jedinstvo i sabornost srpskom narodu nikada nisu bili potrebniji.

"Dani Srpske u Srbiji" trajaće do 30. septembra, do kada će u Beogradu i u još 12 gradova u Srbiji Republika Srpska nizom programa predstaviti svoje potencijale u oblasti privrede, kulture i umetnosti, nauke i prosvete.

Premijer Macut prisustvovao otvoranju manifestacija "Dani Srpske u Srbiji 2025" Foto: Vlada Republike Srbije

Manifestaciju "Dani Srpske u Srbiji", trinaestu po redu, organizuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoČak 206 izlagača i 31 noviteta na Sajmu naoružanja i vojne opreme! Oklopna vozila, laki avioni, moderni radari... Ovo sve možete da vidite na Beogradskom sajmu!
IMG-20250923-WA0060.jpg
Društvo„Srpsko srce kuca na Krfu!“! Antić: Da nije bilo Krfa, danas Srbije ne bi bilo!
0910 foto Kurir IMG-2a5ceb3029aca6a1d8434cea54313812-V.jpg
PolitikaPREMIJER MACUT ČESTITAO ROŠ HAŠANU: Neraskidive veze srpskog i jevrejskog naroda
IMG-20250417-WA0164.jpg
DruštvoMINISTAR GAŠIĆ PRIREDIO SVEČANU VEČERU POVODOM VOJNE PARADE: Današnji dan ostaće upamćen, prodefilovala snažna Vojska Srbije u svoj svojoj snazi i lepoti FOTO
min_0380_1758397175.jpg