Manifestaciju "Dani Srpske u Srbiji", trinaestu po redu, organizuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
Manifestacija
Jedinstvo i sabornost srpskom narodu nikada nisu bili potrebniji! Premijer Macut prisustvovao otvoranju manifestacija "Dani Srpske u Srbiji 2025" (FOTO)
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je večeras svečanoj akademiji kojom je otvorena manifestacija "Dani Srpske u Srbiji 2025" u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Glavna poruka ovogodišnje manifestacije je da jedinstvo i sabornost srpskom narodu nikada nisu bili potrebniji.
"Dani Srpske u Srbiji" trajaće do 30. septembra, do kada će u Beogradu i u još 12 gradova u Srbiji Republika Srpska nizom programa predstaviti svoje potencijale u oblasti privrede, kulture i umetnosti, nauke i prosvete.
Premijer Macut prisustvovao otvoranju manifestacija "Dani Srpske u Srbiji 2025" Foto: Vlada Republike Srbije
