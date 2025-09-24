Slušaj vest

AMSS saopštio je da će i danas dobri vremenski uslovi, sa temperaturama i do 30 podeljka, uz dobru vidljivost i sa osrednjim intenzitetom saobraćaja na putevima van gradova i naseljenih mesta doprinositi lakšoj i rasterećenijoj vožnji, a koji će se, prema najavama meteorologa, pogoršati krajem dana i tokom noći.

Vozače još uvek očekuje dobra prohodnost puteva, na kojima se za sada saobraćaj odvija bez vanrednih prekida i zastoja, sa sporijom vožnjom jedino na mestima gde ima radova, navode iz AMSS-a.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima beleže zadržavanja od 120 do 240 minuta.

Na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila se zadržavaju 180 minuta, na Sremskoj Rači i na Kelebiji 120 minuta, a na Bezdanu 240 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

