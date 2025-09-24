Besplatni izleti za penzionere: Danas počinje prijava! Ovde su svi detalji
Gradska opština Novi Beograd, u susret Međunarodnom danu starijih osoba koji se obeležava 1. oktobra, novobeogradskim penzionerima poklanja besplatne jednodnevne izlete u Srbiji, najavljeno je iz ove Opštine.
Stariji sugrađani mogu da se odluče za dve destinacije, posetu manastiru Tumane uz obilazak Golubačke tvrđave i za izlet u Vrnjačku Banju. Prijava počinje u sredu, 24. septembra, a trajaće do popune mesta.
Prijavljivanje za besplatne izlete je u Servisnom centru Opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167, uz ličnu kartu, radnim danima od 8 do 16 časova.
Predsednica Opštine Ivana Nikolić izjavila je da Opština podjednako brine o svim generacijama svojih građana.
- Izleti su lepa prilika da naši penzioneri obiđu Srbiju, opuste se, druže i zabave. Putovanja za starije Novobeograđane organizuju se u udobnim autobusima uz pratnju vodiča i medicinskog osoblja, a za sve putnike, po dolasku na odredište, obezbeđen je ručak – rekla je predsednica.
Kurir.rs/ beograd.rs