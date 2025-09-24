Slušaj vest

U Srbiji se narednih dana očekuje svežije vreme, a za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u košavskom području od četvrtka do nedelje uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

- Tokom dana promenljivo oblačno, u četvrtak i petak mestimično sa kratkotrajnim padavinama koje se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima naše zemlje - najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i objavio sezonsku prognozu do marta naredne godine koja sadrži informacije o prognozi odstupanja srednje mesečne minimalne i maksimalne temperature vazduha kao i srednje mesečne količina padavina.

Stiže jesenje zahlađenje Foto: Nebojša Mandić

Oktobar topliji i prosečno vlažan

U sezonskoj prognozi najavljuje se topliji i prosečno vlažan oktobar sa miholjskim letom.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za 0.5 do 1.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 18.9 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom oktobra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 38 mm.

Topliji novembar

Ove godine očekuje se i da će novembar biti topliji i prosečno vlažan.

Vreme u novembru Foto: Shutterstock

- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 12.0 stepeni. Mesečna suma padavina tokom novembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 38 mm - piše RHMZ.

Najava za decembar

Dodaje i da će decembar takođe biti blaži i prosečno vlažan, dok se u Vojvodini, Mačvi i Timočkoj krajini očekuje blaži i vlažniji mesec.

- U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.0 stepen višim, a u Negotinskoj Krajini iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 1.0 do 2.0 stepena višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.6 stepeni - navodi se u prognozi:

Dugoročna prognoza za decembar Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u decembaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za 0.5 do 1.0, a u Bačkoj i Zapadnoj Srbiji zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 0.5ºS višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 7.2 stepena. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom decembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim, a u Vojvodini, Mačvi i Timočkoj Krajini iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Mrazevi u januaru

Prvi mesec naredne godine će takođe biti blaži i prosečno vlažan sa slabim ili umerenim jutarnjim mrazevima tokom treće dekade januara.

U januaru nas čekaju mrazevi Foto: Shutterstock

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0.3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.5 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 6.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 48 mm.

Ledeni februar

Prema sezonskoj prognozi februar će u većem delu Srbije biti prosečno hladan i prosečno vlažan, a u Jugozapadnoj Srbiji i Negotinskoj Krajini prosečno hladan i vlažniji. U prvoj polovini februara umereni, a mogući i jaki jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.4 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti do 0.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko sedam stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

Prava zima i u februaru 2025/26. Foto: Shutterstock, Jakov Milošević

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom februara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm višim, a u Jugozapadnoj Srbiji i Negotinskoj Krajini biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 45 mm.

Mrazevi i u martu

Mart naredne godine biće blaži i prosečno vlažan sa mogućim slabim ili umerenim jutarnjim mrazevima.

U martu mogući jutarnji mrazevi Foto: RINA

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 4.7 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.0 stepeni - piše RHMZ i dodaje: