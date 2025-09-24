Slušaj vest

Konzorcijum industrije hrane (Cial) podneo je zahtev za poništenje pred Apelacionim sudom u Santjagu u Čileu, nakon oslobađajuće presude bivšem radniku koji je greškom primio platu 330 puta veću od dogovorene!

Prema pisanju lista Diario Financiero, 8. septembra 2025. godine, Prvi istražni sud u Santjagu oslobodio je bivšeg zaposlenog optužbi za krađu pronađenog novca. Cial je osporio presudu i zatražio da se on osudi na 540 dana zatvora u manjem stepenu, kao i da plati novčanu kaznu od 5 UTM, uz sve dodatne sudske troškove.

Advokat kompanije, Leonardo Batalja, izjavio je da "sud pravi ozbiljnu grešku kada smatra da dela koja su predmet optužbe, a koja su utvrđena kao dokazana, ne predstavljaju krivično delo".

Svestan greške novac je ipak prisvojio

Batalja je dodao da je "optuženi (…) ne samo primio iznos novca greškom, već je kasnijim namernim postupkom iskoristio tu situaciju. Dakle, nije samo zatekao na svom računu novac koji mu ne pripada, već je, potpuno svestan čiji je taj novac, preduzeo radnje da ga prisvoji tako što je podigao i prebacio celokupni iznos".

On je takođe naglasio da je presuda neosnovana, jer je "sud prvog stepena, iako je utvrdio kao dokazane činjenice iz optužnice (…), napravio očiglednu i odlučujuću grešku u primeni prava time što ih nije podveo pod krivično delo krađe pronađenog novca“.

Pozadina milionske greške

U maju 2022. godine, jedan asistent u Čialu koji je imao platu od oko 500.000 meksičkih pezosa (oko 23.000 evra), prijavio je grešku u isplati, jer mu je tog meseca na račun uplaćen iznos od 165.398.851 meksičkih pezosa (oko 7,6 miliona evra).

Odbrana kompanije Cial tvrdila je da se radnik obavezao da ode u svoju banku i izda ček na ime kompanije. Međutim, čovek se pojavio tek skoro mesec dana kasnije kada je, preko svog advokata, predao pismo o dobrovoljnoj ostavci.

I pored toga što je kompanija uspela da ukloni bankarsku tajnu bivšeg zaposlenog, Istražni sud je presudio u korist čoveka i oslobodio ga krivičnog dela zbog kojeg ga je Tužilaštvo prethodno optužilo.