U borskom naselju Staro Selište zabeleženi su slučajevi trovanja pasa. Više ljubimaca uginulo je u blizini kuća svojih vlasnika, a meštani su uznemireni.

Udruženja za zaštitu životinja upozoravaju da bi otrov mogao biti opasan i za decu, više o tome za Redakciju govorila je advokat Fondacije "Levijatan" Aleksandra Ilić.

Trovanja su česta, a počinioci bez odgovornosti

- Ono što je moje iskustvo, koje nije malo, jeste da trovanje ne donosi uspeh po pitanju daljeg krivičnog gonjenja, optuženja i kažnjavanja počinioca. To je najtragičnije u ovakvim situacijama. Masovna trovanja se događaju svakodnevno po čitavoj Srbiji, a Bor se specifičan jer se tu događa prilično često. Imala sam situaciju u Pančevu gde je korišćen otrov koji je opasan za ljude, može dovesti do smrti, a komšija je otrovao psa mojoj klijentkinji, a tu se igraju i njena deca. Takvi otrovi se ne mogu naći na tržištu i ozbiljno je pitanje kako ih ljudi nabavljaju. Obično su primamljivih boja, a oni budu zamaskirani kroz neku hranu i praktično nema spasa jer smrt nastupa momentalno - rekla je Ilić, pa nastavila:

- Ovakve stvari ne čine bolesni, već izuzetno zli i truli ljudi jer se radi o otrovima koji su opasni po ljude, odnosno decu. Trovanje uvek prati i krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Koriste se opasne materije kojima se može ugroziti život drugih. Do sada nije bilo ozbiljnih pomaka, i to u poslednjih 50 godina, a garantujem da će ozbiljan pomak biti kada čovek ili detetu bude ugrožen život zbog ovakvog trovanja.

