SRPSKO PREZIME NA TRONU PARIZA! Gospođa Jelić pokazala i brzinu i eleganciju! Francuskinja udata za Srbina pobedila u čuvenoj trci konobara
Ove godine takmičenje je održano za vikend, u nedelju 21. septembra, i ponovo je okupilo konobare iz čitavog grada. Učesnici se na startu opreme svojim poslužavnicima na kojima se nalaze čaša vode, šoljica kafe i jedan kroasan, a zatim kreću na zahtevnu deonicu dugu četiri kilometra kroz gradske ulice.
Ono što ovu trku čini posebnom jeste da se ne meri samo brzina. Prava veština ogleda se u tome da se do cilja stigne bez i jedne kapi prolivene tečnosti i bez oštećenog peciva. Svaki pokret mora biti pažljivo odmeren, jer balans, koncentracija i preciznost odlučuju pobednika, piše Srpski ugao.
Medalju u ženskoj konkurenciji ovogodišnjeg izdanja čuvene pariske trke konobara osvojila je Sophie Jelić, vlasnica kafića Café Dalayrac, koja je udata za Srbina.
Tako Pariz, grad kafe i kroasana, na jedan dan postaje pozornica takmičenja koje spaja tradiciju ugostiteljstva sa sportskim duhom.
Kurir.rs/Srpski ugao/Stefan Bogdanović