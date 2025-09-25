Slušaj vest

Deca se danas, umesto roditeljima, često obraćaju veštačkoj inteligenciji u potrazi za razumevanjem i odgovorima na važne životne dileme, uključujući teme koje mogu biti veoma osetljive ili opasne, poput samopovređivanja, bekstva od kuće, ili prikrivanja tragova komunikacije!

O ovoj temi govorio je na Tiktoku Igor Jurić predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

- Hajde da porazgovaramo malo o chatGPT-u kada govorimo o bezbednosti vašeg deteta. Prvo, ono što morate znati je da deca često razgovaraju sa veštačkom inteligencijom kao da su im pravi prijatelji. Poveravaju im svoje brige, tajne, neke svoje lične životne planove i to je nešto što definitivno treba da nas zabrine jer su deca nas, roditelje, vrlo često, u velikom broju slučajeva zamenila sa mašinama - naglasio je Jurić.

Napomenuo je da postoji velika opasnost da će dete, ako to želi, često tražiti savete o samopovređivanju, bežanju od kuće ili nekim drugim izuzetno osetljivim temama.

- Dakle, nemaju poverenja u nas pa se zbog toga obraćaju veštačkoj inteligenciji. Ono što je takođe važno znati je da deca često koriste AI ili veštačku inteligenciju da bi pisala neke uvredljive poruke, lažne izveštaje, kreirali neke lažne profile ili sastavili izgovore za roditelje i nastavnike. Nekada, kada smo mi bili klinci, pa ako se desilo da smo bežali sa časova ili da smo radili nešto pogrešno, morali smo da budemo kreativni, da bismo smislili jedan dobar izgovor. Danas deca nemaju tu muku, nego vrlo često koriste upravo chatGPT ili AI da bi napravili tako nešto - rekao je on.

Jurić kaže da je važno znati da veštačka inteligencija može pomoći detetu da prikrije neke tragove za koje ne želi da roditelji saznaju.

- Na primer kako sakriti poruke, lažirati lokaciju ili slično. Kada se nađu u nekoj za njih neprijatnoj situaciji, onda često u pomoć zovu chatGPT ili veštačku inteligenciju da bi dobili neki savet koji im je u tom trenutku izuzetno važan. I na kraju, dragi roditelji, ajde pokušajte da razgovarate sa detetom o tome kako i zašto koristi chatGPT, pojasnite da iako veštačka inteligencija ne osuđuje, samim tim nije ni prava podrška, to je ono što treba da znate i što dete pre svega treba da zna - naveo je Jurić i dodao:

- Podstičite dete da one najosetljivije teme podeli sa vama. Vi ste ta prava podrška, vi ste ti koji će pomoći kada se dete nađe u nevolji, ali dete to mora da zna. Često dete nije svesno i zbog toga traži savet od veštačke inteligencije, a ne od vas ili nas samih. I ono što vam na kraju moram reći, edukujte se. Možete posetiti naš sajt Centar za nestalu i zlostavljanu decu i tu ćete pronaći mnogo saveta o bezbednom korišćenju AI aplikacija i možete naučiti mnogo toga što zaista može pomoći vašem detetu u bezbednom i sigurnom odrastanju.