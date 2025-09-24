Slušaj vest

Mali zeleni ili braon insekti koji se svuda zavlače i šire neprijatan miris kada ih slučajno zgnječite, a koje zovemo smrdibubama uskoro će krenuti u invaziju na stanove, jer kako napolju kreće hladno vreme, smrdibube će skrovište potražiti u našim toplim domovima.

Kako da se izborimo njima, za jutarnji program Kurir televizije odgonetnuo je Kristijan Ovari, biolog

- Smrdibube su fascinantni insekti, postoji oko 250 vrsta u Evropi, a tipično za sve jeste da se hrane voćnim sokovima. Nemaju prirodnog neprijatelja i tako se dogodila njihova ekspanzija. Napadaju voće, ostavljaju fleke i to loše utiče na prodaju. Kako vreme počinje biva hladnije one traže utočište, a to je najčešće naš dom, a mnogo je načina kako se tu provuku - započeo je Ovari.

Kako da ih se rešimo

Kako da ih se rešimo

- Postoje dva načina. Prvi je onaj starinski kada se sapunica rastvori sa vodom, pa se direktno naprskavaju. To je izuzetno ukoliko imate jednu, dve, ali je problem kada se nastani desetine njih i gotovo svakodnevno viđate po koju u stanu. Možete da pozovete profesionalce i tako se rešite svih buba i insekata. Smrdibube nisu opasne po životinje i ljude, one se hrane biljnim sokovima, pa se pazite ukoliko imate jabuke, šljive...

