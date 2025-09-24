Slušaj vest

U Srbiji je sve češći problem sa ugovorima o doživotnom izdržavanju i nasledstvom grobnih mesta. U praksi se dešava da naslednici dobiju stan ili drugu nepokretnost, ali se ispostavi da grobno mesto, iako pomenuto u ugovoru, ne može biti prevedeno jer se tretira drugačije u odnosu na stan ili kuću.

Ako se grobno mesto ne koristi ili zapusti, ono prelazi u vlasništvo države ili gradske uprave. Sve više porodica se suočava sa ovim problemima, pa postavljamo pitanje – kako pravilno sastaviti ugovor, ko je nadležan i da li su ljudi dovoljno informisani o ovoj temi koja, iako bolna, pogađa gotovo svaku porodicu.

Foto: printscreen/france3

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su građanima obrazložili ovu temu bili su Predrag Savić, advokat i Milena Denić, JKP Pogrebno.

Savić je objasni ovu situaciju iz pravnog ugla:

- Zakonodavac naš je jasno rekao da se grobna mesta nasleđuju putem zakonskog nasleđivanja i testamenta, problem nastaje u velikom broju slučajeva što imamo broj divljih i poludivljih grobalja kojima je faktički nemoguće identifikovati gde se nalazi grobno mesto, nema ugovora, nema arhitektonskih, ni građevinskih pravila i to je nemoguće naslediti. Mi imamo niz preduslova da bi se nasledilo grobno mesto.

Denić se nadovezala, pa obrazložila:

Ako se grobno mesto ne koristi ili zapusti, ono prelazi u vlasništvo države ili gradske uprave. Izvor: Kurir televizija

- Građani nemaju svojinu nad grobnim mestima, već samo pravo zakupa. Samim tim, zakon je odredio da to ne može biti u prometu, već se može preneti na drugu osobu. Grobno mesto ne prelazi u vlasništvo grada ili države jer je već tu, a postoje samo zakupci tog mesta. Većina građana redovno izmiruje svoje obaveze, a retke su situacije da neko ne plaća, a zakonski rok je 10 godina i posmrtni ostaci se ne smeju dirati, ali kada istekne taj rok, ukoliko se nisu izmirile obaveze, onda JKP ima pravo da to grobno mesto dodeli drugom građaninu. JKP tome pristupa baš u krajnjoj meri.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

CENTRALNO GROBLJE: