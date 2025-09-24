Slušaj vest

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) raspisala je danas konkurs za prijem u stalni radni odnos 26 pripadnika Službe za obezbeđenje u četiri kazneno-popravne ustanove u Srbiji.

Okružni zatvor u Beogradu, koji je i najveća pritvorska jedinica u zemlji, zaposliće osam komandira, a isti broj pripadnika Službe za obezbeđenje će zaposliti Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu i Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, dok će Okružni zatvor u Subotici primiti dva komandira u stalni radni odnos.

Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata traje 15 dana i to do 9. oktobra 2025. godine. Konkurs je objavljen na internet adresi Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs , portalu e-uprave i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i u listu "Poslovi".

Od 2021. godine Uprava je zaposlila 641 pripadnika Službe za obezbeđenje - najbrojnije službe u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

U novembru prošle godine raspisan je konkurs za prijem 52 pripadnika Službe za obezbeđenje u osam kazneno-popravnih ustanova, dok je dva meseca ranije raspisan konkurs za zaposlenje 73 komandira u 12 zavoda.

Novi komandiri su počeli da rade u najvećim kazneno-popravnim zavodima u zemlji, počevši od najvećeg - KPZ Sremska Mitrovica, zatim u KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Beograd, KPZ za žene u Požarevcu, KPZ Kragujevac, KPZ Sombor, KPZ Padinska skela, KPZ Pančevo, KPZ za maloletnike u Valjevu, KPZ Ćuprija, KPZ Šabac, kao i u okružnim zatvorima u Novom Sadu, Subotici, Kraljevu, Zrenjaninu, Zaječaru, Vranju, Novom Pazaru i Kruševcu.

